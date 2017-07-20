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08:44 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

На сломанных и «невидимых» автобусах возят жителей Хабаровского края

За 10 дней проверки транспорта в регионе выявили свыше 250 нарушений.

В Хабаровском крае идет проверка пассажирского транспорта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Жители региона в социальных сетях нередко жалуются на состояние общественного транспорта, манеру водить и постоянное нарушение ПДД. И, как показывают промежуточные результаты рейдов ГИБДД, не зря. За 10 дней операции проверено 729 автобусов, нарушений выявлено 252.

 — Как правило, водители нарушают правила перевозки пассажиров. Например — возят людей стоя в транспорте малой вместимости. При проверке также иногда выясняется, что автобус неисправен или что водитель пьян. Много нарушений ПДД: проезжают на запрещающий сигнал светофора, не предоставляют преимущество при движении, не пропускают пешеходов, — отметил старший инспектор отдела пропаганды УГИБДД края Вячеслав Бондарев. Кроме того, несколько человек уже попались на управлении автобусом пьяными, 43 водителя ехали не пристегнутыми, а в междугородних автобусах не пристегнуты были и пассажиры. У троих оказался просрочен полис ОСАГО, то есть попросту нет страховки, а также в крае нашлись два автобуса-невидимки. При проверке оказалось, что транспорт нигде не зарегистрирован.
— У водителей также проверяется наличие допуска к пассажирским перевозкам, права управления транспортным средством соответствующей категории, прохождение стажировки, своевременность медицинского освидетельствования, соблюдения режима труда и отдыха, — сказал Вячеслав Бандарев.
Кстати, водителей штрафуют за езду с открытыми передними дверьми — это нарушение правил безопасности при перевозке людей.

Напомним, операция «Автобус» продлится до 24 июля.

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