В Красноярском крае 12 новостроек признаны «проблемными»

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В Сибирском федеральном округе признаны проблемными 124 новостройки, по ним заключено более 9 тыс. договоров долевого участия, сообщает пресс-служба Сибирского окружного информационного центра. В региональные реестры граждан, признанных пострадавшими, включено более 2,7 тыс. человек.

Накануне сибирский полпред Сергей Меняйло провел совещание по проблемам обманутых дольщиков. Основными причинами появления обманутых дольщиков в Сибири Меняйло назвал «доверчивость граждан», их слабую юридическую подготовку и мошеннические схемы застройщиков.

«Не надо доводить ситуацию до такой степени, чтобы люди выходили на пикеты для того, чтобы их услышали», — прокомментировал ситуацию Сергей Меняйло.

На совещании были озвучены данные о том, что в Красноярском крае количество «проблемных» домов выросло за 2017 год с восьми до 12. Глава краевого правительства Виктор Томенко объяснил это изменением методики подсчета — с июня «проблемными» считаются те дома, работы на которых не ведутся больше шести месяцев. В реестр обманутых дольщиков включены 310 граждан.

«Подготовлены планы-графики по каждому объекту отдельно. Срок завершения всех административных процедур, предусмотренных этими дорожными картами, установлен не позднее II полугодия 2018 года. (…) Фактически речь идет о завершении строительства», — отчитался Томенко.

Полпреда возмутило, что власти не включили в реестр пострадавших дольщиков тех, кто вложился в строительство дома на улице Хабаровская, 5 в Красноярске. Здание построено без разрешения мэрии, поэтому по закону его нужно снести.

Обсуждение вопроса в Красноярске актуализировалось после того, как обманутые дольщики разбили палаточный городок в Красноярске. Первоначально строительством дома на улице Грунтовой, 28 занималась компания «Красноярец плюс», но в 2012 году она была признана банкротом. Стройка была передана «Сибстройнвесту». В 2015 году стройка была вновь заморожена, а в мае 2017 года в компании «Сибстройинвест» было введено внешнее наблюдение.

Ситуация накануне рассматривалась на сессии Законодательного Собрания. Депутаты приняли решение о проведении публичных слушаний «О ситуации, сложившейся на рынке долевого строительства в Красноярском крае, и о мерах, направленных на защиту прав обманутых участников долевого строительства».

Добавим, ранее губернатор Красноярского края Виктор Толоконский предложил депутатам Госдумы рассмотреть вопрос об отмене федерального закона о долевом строительстве многоквартирных домов.