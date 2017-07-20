Центр Екатеринбурга перекрыли для пешеходов

Рабочие, ремонтирующие проспект Ленина в Екатеринбурге, фактически перекрыли центр города для пешеходов. Как сообщает 20 июля корреспондент «АиФ-Урал», из-за того, что тротуары решили отреставрировать одновременно по обеим сторонам улицы, для прохода осталось всего две узкие тропки.

При этом полностью перекрыта и центральная аллея. В итоге екатеринбуржцам и гостям города на участке от Хохрякова до Сакко и Ванцетти приходится либо идти по узкой тропинке вдоль проезжей части по нечетной стороне проспекта Ленина, либо — по крайне узкой будущей велодорожке на четной стороне. Отметим, что явно недостаточная ширина велодорожки уже стала предметом критики.