ЦБ отозвал лицензию у московского Межтопэнергобанка

«Кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления требуемой информации в уполномоченный орган», — говорится в сообщении.