ЦБ отозвал лицензию у московского Межтопэнергобанка
Банк России с 20 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Межтопэнергобанка. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Банк России с 20 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Межтопэнергобанка. Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления требуемой информации в уполномоченный орган», — говорится в сообщении.
В рейтинге журнала «Деньги» банк занимает 96 место.