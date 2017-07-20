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09:33 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

ЦБ отозвал лицензию у московского Межтопэнергобанка

Банк России с 20 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Межтопэнергобанка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Источник: Reuters

«Кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления требуемой информации в уполномоченный орган», — говорится в сообщении.

В рейтинге журнала «Деньги» банк занимает 96 место.

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