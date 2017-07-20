Более тысячи обманутых дольщиков ждут своё жильё в Иркутской области

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В Иркутской области с начала 2017 года число проблемных объектов долевого строительства сократилось с 15 до 13, число обманутых дольщиков — с 1124 до 1042 человек.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 20 июля, в правительстве региона, в результате выведения из числа проблемных двух объектов долевого строительства были восстановлены жилищные права 82 граждан и членов их семей.

«До конца 2017 года планируется решить проблемы ещё трёх подобных объектов, тем самым сократив количество пострадавших граждан — участников строительства до 845 человек», — сказал и. о. первого заместителя губернатора Иркутской области Руслан Болотов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 19 июля полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло провёл селекторное совещание по решению проблемы обманутых дольщиков с руководителями регионов округа. По словам Меняйло, для сибирских регионов решение вопросов обманутых дольщиков является актуальным, поэтому работа с ними должна находиться на постоянном контроле органов исполнительной власти субъектов и органов местного самоуправления.

В целом в Сибири на сегодняшний день проблемными признаны 124 объекта, заключено более 9 тыс. договоров долевого участия по ним. В региональные реестры граждан, признанных пострадавшими, включено более 2,7 тыс. человек. С начала текущего года ввели в эксплуатацию шесть домов из числа «проблемных» — в Новосибирске, Омске, Иркутске и Горно-Алтайске. Уточняется, что до конца года планируется завешить строительство ещё 36 долгостроев.

Меняйло отметил, что в регионах Сибири необходимо сформировать актуальные реестры граждан, признанных пострадавшими, при этом исключать их из документа можно только после получения жилья. По каждому объекту, включенному в категорию проблемных, необходимо составить расширенный паспорт.