Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Что нового в лечении псориаза
"Никто по пути не помог": россиянка о нападении на нее на курорте
Российских дачников ждут нововведения
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Назван телеведущий с самым высоким доходом
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
СМИ: В Донецке объявили новым языком государства малороссийский
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
СМИ: Бузова эмоционально ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
"Свадьба века": Кадыров о женитьбе Баскова
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
10Умер Илья Глазунов
10:57 (мск), источник: ИА REGNUM

Более тысячи обманутых дольщиков ждут своё жильё в Иркутской области

В настоящее время в Приангарье числится 13 проблемных объектов долевого строительства.

Источник: Reuters

В Иркутской области с начала 2017 года число проблемных объектов долевого строительства сократилось с 15 до 13, число обманутых дольщиков — с 1124 до 1042 человек.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 20 июля, в правительстве региона, в результате выведения из числа проблемных двух объектов долевого строительства были восстановлены жилищные права 82 граждан и членов их семей.

«До конца 2017 года планируется решить проблемы ещё трёх подобных объектов, тем самым сократив количество пострадавших граждан — участников строительства до 845 человек», — сказал и. о. первого заместителя губернатора Иркутской области Руслан Болотов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 19 июля полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло провёл селекторное совещание по решению проблемы обманутых дольщиков с руководителями регионов округа. По словам Меняйло, для сибирских регионов решение вопросов обманутых дольщиков является актуальным, поэтому работа с ними должна находиться на постоянном контроле органов исполнительной власти субъектов и органов местного самоуправления.

В целом в Сибири на сегодняшний день проблемными признаны 124 объекта, заключено более 9 тыс. договоров долевого участия по ним. В региональные реестры граждан, признанных пострадавшими, включено более 2,7 тыс. человек. С начала текущего года ввели в эксплуатацию шесть домов из числа «проблемных» — в Новосибирске, Омске, Иркутске и Горно-Алтайске. Уточняется, что до конца года планируется завешить строительство ещё 36 долгостроев.

Меняйло отметил, что в регионах Сибири необходимо сформировать актуальные реестры граждан, признанных пострадавшими, при этом исключать их из документа можно только после получения жилья. По каждому объекту, включенному в категорию проблемных, необходимо составить расширенный паспорт.

Полпред также напомнил, что президент РФ Владимир Путин 9 июля 2017 года подписал поручение по вопросам защиты прав российских граждан — участников долевого строительства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Собянин + Москва = минус частная собственность и деньги РФ: улучшить нельзя
Гендиректор «Силовых машин» отправлен в отставку
В ГД предложили пожизненные сроки за вербовку террористов
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. долгов россиян
АСВ начало выплаты вкладчикам «Югры»
В Азербайджане блогера Лапшина приговорили к трем годам тюрьмы
Трамп рассказал о неформальной встрече с Путиным на саммите G20
У Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга
Спорт
Курс на ПСЖ. Неймару надоело быть в тени Месси Нападающий «Барселоны» Неймар готов рассмотреть щедрое предложение ПСЖ, чтобы выйти из тени Месси и стать лучшим в мире
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Власти определили сумму взносов в фонд защиты дольщиков
В России ужесточат контроль за управляющими компаниями
Суд отклонил жалобу на закон о реновации в Москве
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Принцесса Шарлотта донашивает обувь за дядей Внимательные поклонники королевского семейства выяснили, что двухлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Шарлотта – донашивает туфли своего дяди, принца Гарри, который надевал их более 30 лет тому назад.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь