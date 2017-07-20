Новая улица соединит два района Екатеринбурга

Управление капитального строительства Екатеринбурга объявило конкурс на проведение работ по продолжению улицы Краснолесья до улицы Суходольской. Условия конкурса размещены на Едином портале госзакупок, передает «Уралинформбюро».

Сейчас на территории будущей улицы расположены частный сектор и садоводческие товарищества. Согласно планам разработчиков, будущая магистраль с двухполосной проезжей частью в каждом направлении, трехметровыми тротуарами и велодорожками такой же ширины должна соединить район Академической с микрорайоном Широкая речка. Ее протяженность составит 1090 метров. Предполагается, что по новой улице пойдет общественный транспорт.