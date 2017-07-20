ЦБ отозвал лицензию у «Межтопэнергобанка»

«“Межтопэнергобанк” размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. При этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность. Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления требуемой информации в уполномоченный орган», — рассказали в пресс-службе банка.

Напомним, о трудностях в работе банка «Вестям» сообщила клиентка: «Не принимаются вообще никакие платежи, хотя деньги на счету есть. Ни один телефон банка не отвечает. Когда мы приехали в отделение банка примерно в 13:30, здесь было около 100 человек. Все закрыто, внутренние и внешние телефоны не работают. Я видела начальника операционного отдела, она сказала, что в 14 часов банк откроется, но не работает сервер. Сказали — у нас проблемы. Всё. Платежи принимают в бумажном виде. Я принесла платежки в бумажном виде, мне сказали — на понедельник. Спрашиваю — в понедельник будете работать? “Будем надеяться”, — сказали. По чеку деньги снять невозможно, по карточке деньги снять невозможно. Ни один из сотрудников банка не вышел и не объяснил, в чем дело», — рассказала «Вестям» клиентка банка Тихоненко Светлана.