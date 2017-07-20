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09:54 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии назвали зарплаты в торговле и сфере продаж

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Ко Дню работника торговли, который в России отмечают в этом году 22 июля, аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter изучили вакансии и резюме в Башкортостане и выяснили, какова ситуация на рынке труда в сфере продаж.

Какие специалисты востребованы, какую зарплату им предлагают и сколько человек претендует на одно рабочее место в этой сфере.

В настоящее время вакансии в сегменте «Продажи» составляют почти половину от общего числа предложений о работе, размещенных на hh.ru в Башкортостане. Их количество по сравнению с июлем 2016 года увеличилось на 26%. При этом конкуренция в отрасли — 1,9 человека на одну открытую позицию, что демонстрирует существенный дефицит кадров в отрасли.

В целом по рынку труда республики этот показатель составляет шесть человек на одно место. Больше всего работодателям нужны специалисты в сфере продаж в Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске.

Почти треть вакансий в сфере продаж на hh.ru — предложения о работе для менеджеров по работе с клиентами (37%), в 23% случаев предлагают работу в розничной торговле, 16% — вакансии для продавцов в магазине, причем работодатели достаточно лояльны к опыту кандидатов. В Башкортостане 64% всех предложений доступны для начинающих специалистов без опыта работы.

Сами же соискатели чаще ищут работу в розничной торговле (35%), а также в качестве менеджера по работе с клиентами (27%). Продавцами в магазине хотят работать 20% соискателей сферы «продажи».

«По данным опроса, который мы недавно провели среди посетителей нашего сайта, “продавец” — самая популярная первая профессия, — прокомментировала Ольга Гибадуллина, руководитель пресс-службы HeadHunter Башкортостан. — Большинство респондентов в республике начинали свою карьеру именно с нее. При этом подработку в данной должности 26% опрошенных начинали еще, будучи учащимися школы или института. Привлекательность этой сферы заключается в ее, на первый взгляд, доступности — практически любой человек может научиться технике продаж. Однако на самом деле продавец сегодня — это эксперт и высококвалифицированный консультант в своей отрасли. Именно таких ищут работодатели нашего региона».

Что касается зарплат в сфере продаж, то, согласно сайту hh.ru, продавцу в магазине в среднем предлагают зарплату в 25 тысяч рублей, менеджеру по продажам на телефоне — 30 тысяч рублей, менеджеру по продажам в оптовой торговле или продаже услуг для бизнеса — 35 тысяч рублей. Менеджер по работе с клиентами и в розничной торговле может рассчитывать на 40 тысяч, в управлении продажами — на 45 тысяч рублей.

Среднее зарплатное предложение в сегменте «Продажи» составляет в Башкортостане 35 тысяч рублей.

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