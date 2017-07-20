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10:07 (мск), источник: ИА Башинформ

Десятки домов Уфы на следующей неделе останутся без воды

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график отключения воды в домах на следующей неделе.

В Кировском районе 26 июля, с 11 до 17 часов, без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Крайняя, 14, 51 и ул. Якуба Коласа, 14, 51.

В Демском районе 27 июля, с 11 до 19 часов, холодная вода будет отключена в домах по следующим адресам:

  • ул. Якуба Коласа, 84, 82, 80, 78, 76, 74, 72, 70, 68, 66, 64, 62, 60, 58, 56, 54, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 149, 151, 153, 155, 157, 159;.
  • ул. Башкирской кавдивизии, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 41, 43;.
  • ул. Александровка, 2, 16, 18, 20, 44, 54а, 29, 19;.
  • ул. Дружная, 1а, 8б, 28;.
  • ул. 3-я Строителей, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 85а, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 70а, 72а;.
  • ул. Янгантауская, 39, 39а;.
  • ул. Березовая, 51, 49;.
  • ул. Учительская, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а;.
  • ул. Яктыкульская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33.

В Калининском районе 27 июля, с 11 до 17 часов горячую и холодную воду отключат на ул. Касимовская, 6/2, 10/2.

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