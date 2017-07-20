Птицефабрику «Среднеуральская» выставили на торги по частям
Иначе не продается.
Иначе не продается.
Птицефабрику «Среднеуральская» вновь выставили на торги. Информация об этом появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Два предыдущих аукциона были сорваны — не нашлось желающих купить предприятие. В этот раз, как было решено на собрании кредиторов, фабрику продают по частям, передает «Уралинформбюро».
Первый лот —
Птицефабрику «Среднеуральская» признали банкротом в июле 2015 года. Суммарный долг предприятия перед кредиторами превышает 400 миллионов рублей.