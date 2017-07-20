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10:12 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Птицефабрику «Среднеуральская» выставили на торги по частям

Иначе не продается.

Источник: УралИнформБюро

Птицефабрику «Среднеуральская» вновь выставили на торги. Информация об этом появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Два предыдущих аукциона были сорваны — не нашлось желающих купить предприятие. В этот раз, как было решено на собрании кредиторов, фабрику продают по частям, передает «Уралинформбюро».

Первый лот — производственно-технологический комплекс в Среднеуральске стоимостью 675 миллионов рублей, второй — производство в Артемовском за 134 миллиона. Шаг аукциона — 5%, задаток от участников — 20% от стоимости лота. Заявки от участников будут принимать с 24 июля по 28 августа. Аукцион пройдет 31 августа.

Птицефабрику «Среднеуральская» признали банкротом в июле 2015 года. Суммарный долг предприятия перед кредиторами превышает 400 миллионов рублей.

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