Движение по Ленинградскому мосту открыли раньше срока
Работы планировали завершить до 26 июля, однако специалисты уложились в более короткие сроки.
Работы планировали завершить до 26 июля, однако специалисты уложились в более короткие сроки.
С сегодняшнего дня движение по Ленинградскому мосту и прилегающим участкам открыто.
Напомним, с 17 июля по ночам для движения были закрыты Ленинградская площадь от проспекта Карла Маркса и до Ленинградской площади, сам Ленинградский мост и дорога от ленинградского моста до транспортной развязки с улицами Суворова и Енисейской. Сейчас все эти участки полностью открыты для движения.
Дороги закрывали по ночам
Как уточнили в департаменте транспорта Омска, закрытие движения транспорта планировали до 26 июля, однако работники предприятия «Электрического транспорта» и компаний «ИдеалСтрой» и ООО «СМП-2004» быстро провели все работы раньше срока. Оставшиеся монтажные работы не требуют перекрытия движения. Уже сегодня омичи могут ездить по мосту и по ночам.