Движение по Ленинградскому мосту открыли раньше срока

С сегодняшнего дня движение по Ленинградскому мосту и прилегающим участкам открыто.

Напомним, с 17 июля по ночам для движения были закрыты Ленинградская площадь от проспекта Карла Маркса и до Ленинградской площади, сам Ленинградский мост и дорога от ленинградского моста до транспортной развязки с улицами Суворова и Енисейской. Сейчас все эти участки полностью открыты для движения.

Дороги закрывали по ночам из-за необходимости выполнения основных работ по переустройству линии контактной сети троллейбусов.