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10:00 (мск), источник: Om1.ru

Движение по Ленинградскому мосту открыли раньше срока

Работы планировали завершить до 26 июля, однако специалисты уложились в более короткие сроки.

С сегодняшнего дня движение по Ленинградскому мосту и прилегающим участкам открыто.

Напомним, с 17 июля по ночам для движения были закрыты Ленинградская площадь от проспекта Карла Маркса и до Ленинградской площади, сам Ленинградский мост и дорога от ленинградского моста до транспортной развязки с улицами Суворова и Енисейской. Сейчас все эти участки полностью открыты для движения.

Дороги закрывали по ночам из-за необходимости выполнения основных работ по переустройству линии контактной сети троллейбусов.

Как уточнили в департаменте транспорта Омска, закрытие движения транспорта планировали до 26 июля, однако работники предприятия «Электрического транспорта» и компаний «ИдеалСтрой» и ООО «СМП-2004» быстро провели все работы раньше срока. Оставшиеся монтажные работы не требуют перекрытия движения. Уже сегодня омичи могут ездить по мосту и по ночам.

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