Квитанции за вывоз мусора свердловчанам выставят летом 2018 года
Платежки придут от регоператора.
Платежки придут от регоператора.
Свердловчане начнут платить региональному оператору за вывоз мусора в июле 2018 года.
Как сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики Свердловской области, конкурс по выбору регоператоров объявят в конце 2017 года. А тарифы на услугу утвердят как раз к следующему июлю.
На данный момент региональные власти внесли необходимые документы в законодательство, приняли территориальную схему обращения с ТКО, определили правила деятельности региональных операторов, условия проведения торгов на сбор и транспортирование отходов, а также требования к заключаемым с подрядчиками соглашениям.
Стоит отметить, что 1 января 2016 года в России приняли федеральный закон № 458, согласно которому операторы должны будут не захоранивать мусор, как сейчас, а по максимуму сортировать его. На возведение мусоросортировочных заводов дано 3 года.