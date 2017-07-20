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10:25 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Квитанции за вывоз мусора свердловчанам выставят летом 2018 года

Платежки придут от регоператора.

Свердловчане начнут платить региональному оператору за вывоз мусора в июле 2018 года.

Как сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики Свердловской области, конкурс по выбору регоператоров объявят в конце 2017 года. А тарифы на услугу утвердят как раз к следующему июлю.

На данный момент региональные власти внесли необходимые документы в законодательство, приняли территориальную схему обращения с ТКО, определили правила деятельности региональных операторов, условия проведения торгов на сбор и транспортирование отходов, а также требования к заключаемым с подрядчиками соглашениям.

Стоит отметить, что 1 января 2016 года в России приняли федеральный закон № 458, согласно которому операторы должны будут не захоранивать мусор, как сейчас, а по максимуму сортировать его. На возведение мусоросортировочных заводов дано 3 года.

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