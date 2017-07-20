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10:47 (мск), источник: Губерния онлайн

Полтонны фруктов из Европы уничтожили в Хабаровске

По персикам и гранатам проехалась мусоропрессовочная машина.

Гранаты из Нидерландов и персики из Италии уничтожили мусоропрессовочной машиной в Хабаровске. Как напомнили в региональном управлении Россельхознадзора, фрукты из этих стран запрещены к ввозу в Россию, сообщает портал «Губерния».

Специалисты управления Россельхознадзора вместе с полицейскими провели рейд на оптовом рынке «Многорядов». Итогом стало изъятие товара в одном из павильонов. На уничтожение отправили 323 килограмма персиков из Италии и 245 килограммов гранатов из Нидерландов.

«Выявленная продукция была уничтожена мусоропрессовочной машиной с последующим вывозом на полигон твердых бытовых отходов в присутствии представителя владельца груза и незаинтересованных лиц. Фрукты из этих стран запрещены к ввозу на территорию России из-за санкций. Это страны Евросоюза», — рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

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