Полтонны фруктов из Европы уничтожили в Хабаровске
По персикам и гранатам проехалась мусоропрессовочная машина.
По персикам и гранатам проехалась мусоропрессовочная машина.
Гранаты из Нидерландов и персики из Италии уничтожили мусоропрессовочной машиной в Хабаровске. Как напомнили в региональном управлении Россельхознадзора, фрукты из этих стран запрещены к ввозу в Россию, сообщает портал «Губерния».
Специалисты управления Россельхознадзора вместе с полицейскими провели рейд на оптовом рынке «Многорядов». Итогом стало изъятие товара в одном из павильонов. На уничтожение отправили 323 килограмма персиков из Италии и 245 килограммов гранатов из Нидерландов.
«Выявленная продукция была уничтожена мусоропрессовочной машиной с последующим вывозом на полигон твердых бытовых отходов в присутствии представителя владельца груза и незаинтересованных лиц. Фрукты из этих стран запрещены к ввозу на территорию России