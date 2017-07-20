Полтонны фруктов из Европы уничтожили в Хабаровске

Гранаты из Нидерландов и персики из Италии уничтожили мусоропрессовочной машиной в Хабаровске. Как напомнили в региональном управлении Россельхознадзора, фрукты из этих стран запрещены к ввозу в Россию, сообщает портал «Губерния».

Специалисты управления Россельхознадзора вместе с полицейскими провели рейд на оптовом рынке «Многорядов». Итогом стало изъятие товара в одном из павильонов. На уничтожение отправили 323 килограмма персиков из Италии и 245 килограммов гранатов из Нидерландов.