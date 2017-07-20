Дорогу в селе Заозёрном Хабаровского района сдадут раньше времени

Хабаровские строители планируют завершить ремонт дороги в районе села Заозёрного на 10−15 дней раньше запланированного срока. Они постелили уже больше трети дорожного полотна. Представители краевой власти выехали на место, чтобы проконтролировать, как продвигаются ремонт на этом участке.

За шесть дней рабочие уложили три километра асфальта, им осталось застелить около шести. Новая дорога начинается от остановки «Горбатый мост» в районе Петропавловского озера и идёт до выезда из села Матвеевка на одноимённое шоссе.

«Нас интересует ход исполнения работ: посмотреть, оценить выполненные объёмы и то, как осуществляются работы непосредственно на объекте. Они идут по графику. При сопутствующих погодных условиях завершить их планируем до конца июля, либо до 5 августа, в крайнем случае. Ходом работ мы удовлетворены, а качество нельзя оценить без специального оборудования, поскольку невозможно определить качество используемого материала. Для этого у нас осуществляет контроль учреждение “Дальуправтодор”. Визуально претензий к качеству на первый взгляд нет», — рассказал заместитель начальника управления дорожной деятельности автомобильного транспорта министерства промышленности и транспорта Хабаровского края Павел Андрюшко.

С подрядчиком, которым выступает ООО «ДальИнтер-Сервис», власти заключили договор в конце мая этого года. К работам строители преступили в середине июня, за время выполнения своих обязательств они подготовили дорожное полотно к асфальтированию. В общей сложности они обработали 15 тысяч квадратных метров дороги. Стоимость контракта — 38 миллионов рублей, причём деньги в равных долях дали федеральный и краевой бюджеты.

В дело идёт асфальтовое покрытие высокого уровня, прочность которого, по словам подрядчика, намного выше, чем у городских автодорог. В связи с этим правительство края надеется, что в будущем можно будет избежать ежегодного ямочного сезона с наступлением распутицы.

«Заказчик, который непосредственно будет эксплуатировать эту дорогу, в дальнейшем будет осуществлять визуальный контроль, выезды, проверять качество дорожного полотна и, в случае наличия дефектов, будет предъявлять подрядчику требования об их устранении в рамках гарантийных обязательств. Правительство, безусловно, будет контролировать этот процесс», — объяснил Павел Андрюшко.

Ремонтники укладывают в районе села асфальтобетонную смесь марки А. Это новшество для Хабаровского района, такой дороги нет даже в краевой столице.

«Вообще марка типа А отличается прежде всего от стандартного типа Б, который применяется в городе, наличием большего количества щебня. Процентное соотношение по ГОСТу у него намного выше, что делает более прочным само основание, плюс сцепление с дорогой автомобильного транспорта намного лучше. Если гладкая ровная поверхность не рассчитана на высокие скорости, только 60−80 километров в час, то здесь около 90−110 километров. Мы гарантируем, что с этой дорогой в течении пяти лет ничего не случится, за исключением моментов где какие-то грунтовые ключи будут выходить. Опять таки существует гарантия: в течении пяти лет мы эту дорогу будем обслуживать, и в случае возникновении каких-то деформаций будет всё исправлено», — рассказал генеральный директор компании-подрядчика ООО ДальИнтер-Сервис Вячеслав Цыганов.