В Светлоярском районе Волгоградской области зафиксирована вспышка АЧС

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, ветеринары пытаются локализовать инфекцию. Отметим, что в общей сложности в начала текущего года в регионе было зафиксировано восемь случаев африканской чумы свиней. Отметим, что на двух участках карантин уже не действует.