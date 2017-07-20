В Светлоярском районе Волгоградской области зафиксирована вспышка АЧС
Специалисты принимают меры для локализации инфекции.
Специалисты принимают меры для локализации инфекции.
Случай АЧС зарегистрирован в Светлоярском районе Волгоградской области в личном подсобном хозяйстве.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, ветеринары пытаются локализовать инфекцию. Отметим, что в общей сложности в начала текущего года в регионе было зафиксировано восемь случаев африканской чумы свиней. Отметим, что на двух участках карантин уже не действует.
Напомним, что заболевание АЧС не представляет угрозы для здоровья человека, но опасно для животных, т.к. не лечится и не поддается вакцинопрофилактике.