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10:32 (мск), источник: Интерфакс

Совет директоров «Силовых машин» досрочно прекратил полномочия гендиректора

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU — Совет директоров ПАО «Силовые машины» принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Романа Филиппова и расторжении трудового договора с ним, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе предприятия в четверг.

Источник: РИА "Новости"

Заседание прошло накануне. В повестке дня было два вопроса, кроме прекращения полномочий был вопрос о назначении нового генерального директора.

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Результаты голосования по второму вопросу пока не раскрываются.

Как сообщалось, 13 июля, Филиппов был допрошен по уголовному делу о разглашении гостайны.

«Романа Филиппова допросили в рамках уголовного дела по факту разглашения гостайны, после чего отпустили», — сообщал агентству информированный источник. По его словам, менеджер «дал необходимые пояснения». «Процессуального статуса у Филиппова пока нет», — уточнял он.

В пятницу Филиппов вышел на работу. «Генеральный директор находится на рабочем месте и выполняет свои обязанности», — отмечал он.

«Интерфакс» не располагает комментариями официальных представителей правоохранительных органов по поводу этой информации.

"Силовые машины" - младший партнер германского концерна Siemens в СП "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ).

Машиностроительный концерн «Силовые машины» производит и поставляет оборудование для ГЭС, ТЭС и АЭС, а также электростанций с комбинированным парогазовым циклом. Конечным бенефициаром является Алексей Мордашов, совладелец «Северстали».

Комментарии
4
Александр Никифоров
У него друган Ржавый Толик с него и спросить
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Юрий Жданов
"Россия страна чудная" - но я не знаю на каком слоге в слове чудная надо поставить ударение?
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Альфир Сабиров
))) и наверное и в этом виноваты американцы))
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