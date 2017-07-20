Совет директоров «Силовых машин» досрочно прекратил полномочия гендиректора

Заседание прошло накануне. В повестке дня было два вопроса, кроме прекращения полномочий был вопрос о назначении нового генерального директора.
Результаты голосования по второму вопросу пока не раскрываются.
Как сообщалось, 13 июля, Филиппов был допрошен по уголовному делу о разглашении гостайны.
«Романа Филиппова допросили в рамках уголовного дела по факту разглашения гостайны, после чего отпустили», — сообщал агентству информированный источник. По его словам, менеджер «дал необходимые пояснения». «Процессуального статуса у Филиппова пока нет», — уточнял он.
В пятницу Филиппов вышел на работу. «Генеральный директор находится на рабочем месте и выполняет свои обязанности», — отмечал он.
«Интерфакс» не располагает комментариями официальных представителей правоохранительных органов по поводу этой информации.
"Силовые машины" - младший партнер германского концерна Siemens в СП "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ).
Машиностроительный концерн «Силовые машины» производит и поставляет оборудование для ГЭС, ТЭС и АЭС, а также электростанций с комбинированным парогазовым циклом. Конечным бенефициаром является Алексей Мордашов, совладелец «Северстали».