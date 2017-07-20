Суд отказался отложить заседание по иску «Роснефти» к «Системе»

«Система» обосновывала ходатайство тем, что в настоящее время обжалован отказ во вхождение в дело миноритария «Башнефти» Алексея Кислицына и фирмы «Танн Кэпитал».

Между тем представитель «Роснефти» отметил, что это ходатайство направлено на затягивание процесса, и нет оснований для его удовлетворения.