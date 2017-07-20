Суд отказался отложить заседание по иску «Роснефти» к «Системе»
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU — АФК «Система» заявила новое ходатайство об отложении судебного разбирательства по иску «Роснефти» на 170 млрд рублей.
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU — АФК «Система» заявила новое ходатайство об отложении судебного разбирательства по иску «Роснефти» на 170 млрд рублей.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства, передал корреспондент «Интерфакса».
«Система» обосновывала ходатайство тем, что в настоящее время обжалован отказ во вхождение в дело миноритария «Башнефти» Алексея Кислицына и фирмы «Танн Кэпитал».
По просьбе заявителя заседание необходимо отложить на 1 месяц.
Между тем представитель «Роснефти» отметил, что это ходатайство направлено на затягивание процесса, и нет оснований для его удовлетворения.