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11:05 (мск), источник: Интерфакс

Суд отказался отложить заседание по иску «Роснефти» к «Системе»

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU — АФК «Система» заявила новое ходатайство об отложении судебного разбирательства по иску «Роснефти» на 170 млрд рублей.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства, передал корреспондент «Интерфакса».

«Система» обосновывала ходатайство тем, что в настоящее время обжалован отказ во вхождение в дело миноритария «Башнефти» Алексея Кислицына и фирмы «Танн Кэпитал».

По просьбе заявителя заседание необходимо отложить на 1 месяц.

Между тем представитель «Роснефти» отметил, что это ходатайство направлено на затягивание процесса, и нет оснований для его удовлетворения.

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