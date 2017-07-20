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13:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Две тысячи проектов в сфере ЖКХ номинированы на премию «Наше Подмосковье»

Более двух тысяч заявок на тему жилищно-коммунального комплекса и благоустройства поступило на соискание губернаторской премии «Наше Подмосковье» в этом году, сообщил замглавы правительства региона Дмитрий Пестов. Конкурсанты представили на суд комиссии изготовленные своими силами детские площадки, клумбы, беседки.

Более двух тысяч заявок на тему жилищно-коммунального комплекса и благоустройства поступило на соискание губернаторской премии «Наше Подмосковье» в этом году, сообщается на сайте регионального правительства региона в четверг, 20 июля.

Губернаторская премия “Наше Подмосковье” не только поощряет авторов наиболее удачных проектов, но позволяет транслировать их положительный опыт на весь регион.
Дмитрий Пестов
Замглавы правительства региона

Он добавил, что победители будут названы в ноябре.

Конкурсанты представили на суд комиссии изготовленные своими силами детские площадки, клумбы, лесные и парковые беседки и другое, отмечается на сайте. Премия учреждена в 2013 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с целью поддержки социальных инициатив жителей региона.

17 июля Воробьев заявил, что в Подмосковье активно идет работа по реализации госпрограмм в сфере ЖКХ. «Речь идет о благоустройстве дворов, подъездов, установке детских площадок, модернизации пространства городов», — пояснил глава региона.

За неделю до этого сообщалось, что подготовка жилищно-коммунального комплекса Московской области к отопительному сезону ведется с опережением графика.

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