В ДФО предложили запретить перевалку угля открытым способом

Источник: Reuters

Спорный, если не сказать скандальный, законопроект еще не вносили в Госдуму, но уже обсудили, собрав экспертно-консультативный совет по совершенствованию законодательства в сфере экономической политики, промышленности и науки. Не исключено, что в итоге документ станет менее радикальным. «РГ» узнала мнение экспертов о сложившейся ситуации.

Виктор Усов, исполнительный директор, вице-президент НП «Российский национальный комитет содействия Программе ООН по окружающей среде» (НП «ЮНЕПКОМ»):

— При критике данного законопроекта выдвигается множест­во аргументов, касающихся снижения экономических показателей угольной отрасли при принятии изменений в закон. Но почему во главу угла ставятся именно стивидорные компании? Они — лишь звено в логистической цепи между поставщиком и конечным потребителем угля.

Уголь пылит уже при его погрузке на площадку хранения или в вагон. Если этот процесс происходит при минусовых температурах, он начинает смерзаться. Далее все эти проблемы сопровождают уголь на пути его доставки к конечному потребителю: при перевозке по железной дороге, выгрузке в портах, перевалке на борт судна, складировании на местах ответст­венного хранения Росрезерва. Если на каждом из данных этапов компании, выполняющие операции с углем, будут решать отдельно свои локальные проблемы — это неразумно и нерентабельно для угольной отрасли в целом.

Но уже существуют технологии и препараты, которые в результате объемного орошения угля, с первого этапа движения сырья из забоя до конечного потребителя помогут избежать пыления и смерзания при низких температурах. Поэтому правильным будет принять решение на государственном уровне об обязательном межведомственном взаимодействии компаний для решения этой проблемы.

Кроме того, нужно учитывать, что в закрытых терминалах накапливается угольная пыль, являющаяся взрывоопасным веществом.

Борис Гладких, депутат Государственной думы РФ от Хабаровского края:

— Процесс открытой перегрузки угля наносит существенный ущерб как здоровью человека, так и экологии в целом. Но снизить этот вред путем запрета процесса пылеобразования или запустить тотальное закрытие портов нельзя. Проблема уходит в специализированную плоскость, и без дополнительных требований, которые должны быть подтверждены отдельным законодательным актом, не обойтись. Какие требования необходимо прописать для портов, осуществляющих перегрузку угля открытым способом, что можно сделать для подавления пыли, как снизить риски для экологии, не снижая объемов производства, — все эти нюансы следует определить нормативным актом или дополнительно расширить закон о техническом регулировании.

Владимир Сидоров, руководитель Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ Хабаровского края:

— ОНФ сегодня проводит общественный мониторинг ситуации с загрязнением окружающей среды угольной пылью во многих регио­нах.

Проблема возникла в последние несколько лет, когда в мире возрос спрос на уголь, и все кому не лень стали использовать универсальные, совершенно не предназначенные для перевалки порты.

Мы видим в этой сфере целый комплекс проблем, в том числе касающихся реализации полномочий надзорных органов, создания эффективной системы государственного контроля атмосферного воздуха и водной среды.

У нас вообще нет понятия, что такое открытая перевалка — законодателю только предстоит сформулировать четкие требования к тому, как она должна осуществляться. Проблема возникла в последние несколько лет, когда в мире возрос спрос на уголь, и все кому не лень стали использовать универсальные, совершенно не предназначенные для перегрузки топлива порты. В итоге угольная пыль накрывает города, попадает в море, а компании, не обращая внимания на это, делают свое дело. Пока есть спрос. Когда он закончится, предприятия уйдут, оставив после себя пустыню. Это позиция временщиков. Законопроект должен отсечь их, определив четкие требования к предприятиям отрасли. На мой взгляд, во-первых, это ужесточение норм предельной концентрации взвешенных веществ в атмосфере, которые сейчас более чем лояльны. Во-вторых, нужно обязать Росгидромет ставить стационарные пункты наблюдений во всех населенных пунктах, где осуществляется перевалка угля. Это решит проблему постоянного контроля — представители природоохранных структур всегда смогут «увидеть» ситуацию, им не придется ловить нарушителей. Каждый стивидор должен понимать, что государство предъявляет к нему строгие требования. А задача власти — решить, какими способами она будет добиваться их выполнения.

Татьяна Корчевная, жительница Находки, блогер:

Я, как и многие жители Находки, считаю, что терминалы нужно закрывать. В рассказы о том, что построят закрытые терминалы, примут меры по пылеподавлению, мы не верим — об этом говорили еще пять-шесть лет назад, когда перевалка угля через наш порт только начиналась. Тогда мыс Астафьева считался экологически благополучным районом, а сегодня — это самая большая зона поражения угольной пылью. Поэтому единственно верное решение — закрыть терминалы, посчитать нанесенный экологии города ущерб, заставить виновников очистить акватории.

Что же сейчас делается для решения проблемы? Недавно повесили счетчик, который в режиме онлайн показывает уровень загрязнения воздуха. Периодически он отмечает превышение в несколько раз, а иногда показывает вообще нули. Ну и, конечно, никак не способствует очищению воздуха.

Между тем.