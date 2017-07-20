«Продажники» оказались в дефиците на Среднем Урале
Их ищет каждый второй работодатель.
Их ищет каждый второй работодатель.
На Среднем Урале количество вакансий в сфере «Продажи» выросло на четверть относительно июля 2016 года. В целом на этот сегмент приходится почти половина предложений о работе (46%), сообщили «Уралинформбюро» в
На одну открытую позицию приходится 1,8 претендента, что означает сильнейший дефицит кадров. Больше всего работодателям нужны «продажники» в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и
Предложения о работе для менеджеров по работе с клиентами составляют 33%, в розничной торговле — 23%, для продавцов в магазине — 16%. Каждая пятая вакансия не предполагает опыта работы.
Свердловчане чаще всего ищут работу в розничной торговле (32%), менеджерами по работе с клиентами (26%), оптовой торговле (22%) и управлении продажами (19%). Продавцами в магазине хотят трудиться 14% соискателей.
«По данным опроса посетителей сайта, “продавец” — самая популярная первая профессия, — комментирует руководитель
В среднем зарплатное предложение в сегменте «Продажи» составляет 30 000 рублей. Меньше всех сулят продавцу в магазине — 27 000 рублей, менеджеру по продажам на телефоне — 35 000, менеджеру по продажам в оптовой торговле или продаже услуг для бизнеса — 36 000 рублей. На четверть больше предлагают менеджеру по работе с клиентами и в розничной торговле — 45 000 рублей, в управлении продажами — 50 000.
Стоит отметить, что в четвертое воскресенье июля в России отмечается День работника торговли.