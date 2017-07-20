Толмачёво просит открыть круглосуточные автобусные маршруты в аэропорт

Руководство АО «Аэропорт Толмачево» обратилось к перевозчикам и властям региона с просьбой об организации круглосуточных автобусных маршрутов в аэропорт. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Цель — связать главную воздушную гавань Новосибирска с центром города, железнодорожной станцией «Новосибирск-Главный», автовокзалом и речным вокзалом.

«Мы считаем, что открытие на этих направлениях новых рейсовых маршрутов… поможет решить проблему доступности аэропорта Толмачёво для жителей Новосибирска и соседних городов Сибири, которая в настоящий момент сильно затруднена», — отметил гендиректор аэропорта Евгений Янкилевич.

С предложением о круглосуточном движении руководство Толмачёво обратилось к перевозчикам, обслуживающим маршруты до аэропорта, а также в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Ответов на эти обращения пока нет.

Сейчас в аэропорт проложены семь маршрутов автобусов, экспресс-автобусов и маршрутных такси. Ни один из них не является круглосуточным. Самый популярный — автобусный маршрут 111э. Из аэропорта до железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный он отправляется с 4:00 до 22:30, в обратном направлении — с 6:00 до 00:30.