Толмачёво просит открыть круглосуточные автобусные маршруты в аэропорт
Перевозчики пока не ответили.
Перевозчики пока не ответили.
Руководство АО «Аэропорт Толмачево» обратилось к перевозчикам и властям региона с просьбой об организации круглосуточных автобусных маршрутов в аэропорт. Об этом говорится в
Цель — связать главную воздушную гавань Новосибирска с центром города, железнодорожной станцией «Новосибирск-Главный», автовокзалом и речным вокзалом.
«Мы считаем, что открытие на этих направлениях новых рейсовых маршрутов… поможет решить проблему доступности аэропорта Толмачёво для жителей Новосибирска и соседних городов Сибири, которая в настоящий момент сильно затруднена», — отметил гендиректор аэропорта Евгений Янкилевич.
С предложением о круглосуточном движении руководство Толмачёво обратилось к перевозчикам, обслуживающим маршруты до аэропорта, а также в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Ответов на эти обращения пока нет.
Сейчас в аэропорт проложены семь маршрутов автобусов,
За первое полугодие 2017 года аэропорт Толмачёво обслужил 2,15 млн пассажиров. Это на 25,9% больше показателя аналогичного периода предыдущего года.