В Сочи курортный сбор потратят на развитие коммунальной инфраструктуры

Источник: ЮГА.ру

«Сейчас расходы на поддержание чистоты и содержание сетей идут из бюджета города, который рассчитывается исходя из численности постоянного населения. Дополнительные средства помогут улучшить качество отдыха на курорте, что отразится на увеличении турпотока», — рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Решение о размере курортного сбора будем принимать с учетом мнения экспертов, общественности и самих представителей туриндустрии.

Как отметил мэр Сочи Анатолий Пахомов, при принятии окончательного решения о размере курортного сбора будет учитываться мнение профессионалов санаторно-курортного бизнеса.

Как сообщали Юга.ру, 19 июля депутаты приняли закон о курортном сборе в третьем чтении. При этом Краснодарский край выступал одним из инициаторов введения сбора.

Курортный сбор в качестве эксперимента введут в 2018 году на Кубани, в Крыму, Ставропольском и Алтайском краях. В первый год сумма сбора не будет превышать 50 рублей в сутки. В дальнейшем ее могут увеличить до 100 рублей. В 2018 году 70% собранных средств будет направляться в бюджеты муниципальных образований, 30% — в региональную казну. Затем все 100% средств будут оставаться в муниципалитетах. Эксперимент продлится до 2022 года.