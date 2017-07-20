Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
Савченко высказалась о создании Малороссии
Ипотека для пенсионеров: на что они могут рассчитывать
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
В России что, правда отменят бесплатный багаж в самолетах?Госдума исключает из цены на авиабилет тариф на багаж при его отсутствии. Поправки к Воздушному кодексу приняты во втором, основном чтении
Снова вместе: Петров и Старшенбаум на первых кадрах ленты «Т-34»
Умер актер Мартин Ландау
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
СМИ: В Донецке объявили новым языком государства малороссийский
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
СМИ: Бузова эмоционально ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
"Свадьба века": Кадыров о женитьбе Баскова
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
10Умер Илья Глазунов
11:15 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи курортный сбор потратят на развитие коммунальной инфраструктуры

В Сочи курортный сбор будет расходоваться целенаправленно, на развитие города и его коммунальной инфраструктуры.

Источник: ЮГА.ру

«Сейчас расходы на поддержание чистоты и содержание сетей идут из бюджета города, который рассчитывается исходя из численности постоянного населения. Дополнительные средства помогут улучшить качество отдыха на курорте, что отразится на увеличении турпотока», — рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Решение о размере курортного сбора будем принимать с учетом мнения экспертов, общественности и самих представителей туриндустрии.

Как отметил мэр Сочи Анатолий Пахомов, при принятии окончательного решения о размере курортного сбора будет учитываться мнение профессионалов санаторно-курортного бизнеса.

Как сообщали Юга.ру, 19 июля депутаты приняли закон о курортном сборе в третьем чтении. При этом Краснодарский край выступал одним из инициаторов введения сбора.

Курортный сбор в качестве эксперимента введут в 2018 году на Кубани, в Крыму, Ставропольском и Алтайском краях. В первый год сумма сбора не будет превышать 50 рублей в сутки. В дальнейшем ее могут увеличить до 100 рублей. В 2018 году 70% собранных средств будет направляться в бюджеты муниципальных образований, 30% — в региональную казну. Затем все 100% средств будут оставаться в муниципалитетах. Эксперимент продлится до 2022 года.

При этом курортный сбор в Краснодарском крае будут дифференцировать в зависимости от территории. А Крым предложил взимать его только летом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Власти Крыма предупредили о мошенниках, взимающих курортный сбор
Гендиректор «Силовых машин» отправлен в отставку
В ГД предложили пожизненные сроки за вербовку террористов
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. долгов россиян
АСВ начало выплаты вкладчикам «Югры»
В Азербайджане блогера Лапшина приговорили к трем годам тюрьмы
Трамп рассказал о неформальной встрече с Путиным на саммите G20
У Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга
Спорт
Курс на ПСЖ. Неймару надоело быть в тени Месси Нападающий «Барселоны» Неймар готов рассмотреть щедрое предложение ПСЖ, чтобы выйти из тени Месси и стать лучшим в мире
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Принцесса Шарлотта донашивает обувь за дядей Внимательные поклонники королевского семейства выяснили, что двухлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Шарлотта – донашивает туфли своего дяди, принца Гарри, который надевал их более 30 лет тому назад.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь