Совет директоров «Силовых машин» уволил гендиректора
Место Романа Филиппова занял Юрий Петреня.
Место Романа Филиппова занял Юрий Петреня.
Генеральный директор ПАО «Силовые машины» Роман Филиппов покидает компанию по соглашению сторон, сообщили в
«Юрий Кириллович Петреня — один из самых высококвалифицированных специалистов и опытных руководителей отрасли, который сможет создать необходимые условия для дальнейшего эффективного развития компании», — сказал председатель совета директоров Алексей Мордашов.
На прошлой неделе «Фонтанка» сообщала, что Филиппов был задержан и допрошен сотрудниками ФСБ в качестве подозреваемого, а после допроса отпущен под подписку о невыезде. Издание писало, что перед допросом дома и в офисе у
Уголовное дело возбудила следственная служба УФСБ по Петербургу и Ленинградской области, оперативное сопровождение, по данным «Фонтанки», осуществляют сотрудники службы контрразведывательного обеспечения объектов промышленности.
Представитель концерна «Силовые машины» подтвердил информацию о задержании, он сообщил, что «Романа Филиппова допросили в рамках уголовного дела по факту разглашения гостайны, после чего отпустили». Источник «Фонтанки» отмечал, что задержание Филиппова не было связано с турбинами Siemens, поставленными в Крым в обход санкций ЕС.
Филиппов возглавлял «Силовые машины» с апреля 2015 г. ПАО «Силовые машины» — одна из ведущих компаний в энергетическом машиностроении. В концерн входят такие предприятия, как Ленинградский металлический завод, «Электросила», Калужский турбинный завод, совместные предприятия с японской Toshiba и германской Siemens.
СП Siemens и «Силовых машин» — ООО «Сименс технологии газовых турбин» — выполняло заказ на поставки турбин для реализации проекта в Тамани. Siemens в связи с поставкой своих газовых турбин в Крым в обход санкций подал иск в арбитраж Москвы к компании «Технопромэкспорт» (входит в «Ростех») и к СП с «Силовыми машинами», суд оставил иск без движения до 21 августа. Концерн заявил, что против его воли в Крым были доставлены как минимум две турбины.
История конфликта вокруг поставок оборудования в Крым: