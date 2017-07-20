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13:21 (мск), источник: Ведомости

Совет директоров «Силовых машин» уволил гендиректора

Место Романа Филиппова занял Юрий Петреня.

Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор ПАО «Силовые машины» Роман Филиппов покидает компанию по соглашению сторон, сообщили в пресс-службе концерна. На должность гендиректора назначен Юрий Петреня, до этого работавший заместителем гендиректора и техническим директором ПАО «Силовые машины».

«Юрий Кириллович Петреня — один из самых высококвалифицированных специалистов и опытных руководителей отрасли, который сможет создать необходимые условия для дальнейшего эффективного развития компании», — сказал председатель совета директоров Алексей Мордашов.

На прошлой неделе «Фонтанка» сообщала, что Филиппов был задержан и допрошен сотрудниками ФСБ в качестве подозреваемого, а после допроса отпущен под подписку о невыезде. Издание писало, что перед допросом дома и в офисе у топ-менеджера прошли обыски.

По версии следствия, Филиппов ознакомил посторонних лиц с документами, содержащими секретные сведения.

Уголовное дело возбудила следственная служба УФСБ по Петербургу и Ленинградской области, оперативное сопровождение, по данным «Фонтанки», осуществляют сотрудники службы контрразведывательного обеспечения объектов промышленности.

Представитель концерна «Силовые машины» подтвердил информацию о задержании, он сообщил, что «Романа Филиппова допросили в рамках уголовного дела по факту разглашения гостайны, после чего отпустили». Источник «Фонтанки» отмечал, что задержание Филиппова не было связано с турбинами Siemens, поставленными в Крым в обход санкций ЕС.

Филиппов возглавлял «Силовые машины» с апреля 2015 г. ПАО «Силовые машины» — одна из ведущих компаний в энергетическом машиностроении. В концерн входят такие предприятия, как Ленинградский металлический завод, «Электросила», Калужский турбинный завод, совместные предприятия с японской Toshiba и германской Siemens.

СП Siemens и «Силовых машин» — ООО «Сименс технологии газовых турбин» — выполняло заказ на поставки турбин для реализации проекта в Тамани. Siemens в связи с поставкой своих газовых турбин в Крым в обход санкций подал иск в арбитраж Москвы к компании «Технопромэкспорт» (входит в «Ростех») и к СП с «Силовыми машинами», суд оставил иск без движения до 21 августа. Концерн заявил, что против его воли в Крым были доставлены как минимум две турбины.

История конфликта вокруг поставок оборудования в Крым:

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