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11:00 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске отрасль культуры страдает из-за нехватки финансов

В мэрии обсудили проблемы, с которыми сталкиваются работники этой сферы.

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице на заседании коллегии при мэре города работники сферы культуры рассказали, какие проблемы испытывают учреждения и специалисты. Одним из наиболее острых вопросов остаётся финансирование. В этом году бюджет отрасли составляет 627 миллионов, большая часть которых уходит на зарплаты. Между тем, некоторые здания нуждаются в ремонте, но на них выделили всего 49 миллионов с 2015 года.

Рассказала начальник управления культуры и о проблемах отрасли. С 2015 года на ремонт учреждений культуры из муниципальной казны выделили порядка 49 миллионов рублей. Как отмечают специалисты отрасли, этих средств недостаточно. На сегодня стоит вопрос ремонта трех зданий-памятников и комплексный ремонт ДК поселка имени Горького. В этом году бюджет отрасли составляет 627 миллионов рублей. Большая часть направляется на оплату труда работников.

«Около 70% бюджета отрасли — это зарплата работников, 29% — содержание учреждений культуры, их ремонты, проведение мероприятий. Всего лишь 1% бюджета запланирован на развитие учреждений. Остро ощущается и кадровый вопрос. Более 50% работников отрасли — пенсионеры», — отметила начальник управления культуры администрации Хабаровска Марина Стоякина.

Чтобы привлечь молодых специалистов в отрасль, им оказывают материальную помощь, проводят повышение квалификации за счёт муниципалитета. Как сообщает пресс-служба городской администрации, их также привлекают в конкурсы профессионального мастерства, за победы в которых дают денежные премии.

«За последние два года в отрасль пришли 23 молодых специалиста. Это уже хороший показатель. Действенной мерой было бы предоставление жилья нуждающимся работникам. За последние годы только одна семья получила ключи от служебной квартиры. На очереди стоят ещё несколько десятков работников отрасли», — сообщила Марина Стоякина.

Вице-мэр Хабаровска Сергей Кравчук отметил, что нужно использовать другие возможности предоставления квартир. В частности, он отметил, что стоит проработать вопросы по коммерческому найму и другим формам помощи.

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