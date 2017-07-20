Мэр Ниигаты: у японского бизнеса есть интерес к хабаровскому аэропорту

Источник: AP 2017

Предпринимательское сообщество Японии заинтересовано проектами, связанными с развитием аэропорта Хабаровска. Об этом на встрече с вице-мэром дальневосточной столицы сообщил мэр японского города Ниигата Акира Синода. Перед этим он отметил опыт компании JGC, которая реализует сельскохозяйственные проекты в Хабаровске — для бизнеса из Страны восходящего солнца это пример успешно работающих инвестиций.

«Компания JGC организовала выращивание овощей в городе Хабаровске. Насколько я знаю, сегодня они начали в Японии использовать голландские технологии для выращивания овощей, возможно, это будет применяться и здесь. Вообще у японского бизнеса есть интерес, например, к хабаровскому аэропорту. Сейчас многие в Ниигате ждут, когда рейсы между нашими городами будут регулярными и круглогодичными», — отметил Акира Синода.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», речь о развитии авиационного сообщения между дальневосточной столицей и Ниигатой шла накануне, 19 июля, и во время встречи губернатора провинции Ниигата Рюити Ёнэяма с и. о. председателя правительства края Сергеем Щетнёвым. Японский чиновник отметил, что он заинтересован в наращивании туристического потока.