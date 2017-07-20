Заготовка кормов идет полным ходом
На 14 июля сельхозпредприятия региона, несмотря на не слишком благоприятные погодные условия, заготовили 84,9 тысячи тонн сена, что на 25,7 тысячи тонн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
На 14 июля сельхозпредприятия региона, несмотря на не слишком благоприятные погодные условия, заготовили 84,9 тысячи тонн сена, что на 25,7 тысячи тонн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко, сенажа заготовлено 179,8 тысячи тонн — это примерно на уровне прошлого года. Таким образом, общая обеспеченность по грубым и сочным кормам составляет 2,8 центнера кормовых единиц на одну условную голову. В прошлом году этот показатель составил 2,4 центнера.
По заготовке сена лидируют Сузунский, Купинский и Венгеровский районы. Некоторые районы, например Черепановский, Маслянинский и Каргатский, уже заготовили больше половины запланированных объемов сенажа.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 29 от 19 июля 2017 года.