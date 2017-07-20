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11:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Nordwind не стала открывать рейс из Перми в Москву

Авиакомпания Nordwind (ООО «Северный ветер») отказалась осуществлять регулярные авиаперевозки из Перми в Москву (аэропорт Шереметьево).

Полетная программа должна была начаться еще 11 июля (вторник) и закончиться 28 октября (суббота). Однако из расписания международного аэропорта «Пермь» сведения о рейсе исчезли. По одной из версий, чартерный перевозчик не смог найти свободный борт для выполнения рейса.

Nordwind Airlines, входящая в группу Pegas Touristik, в этом году уже выполняет рейсы из Перми по четырем направлениям: Даламан (Турция), Ираклион (Греция), Ларнака (Кипр) и Симферополь. За прошлогодний летний сезон на чартерных рейсах эта компания перевезла 15 387 чел. Более половины этого потока составили вылеты в Грецию (Ираклион) и Тунис (Монастир, Джерба). В 2015 году «Северный ветер» стал лидером по зарубежному пассажиропотоку из Перми. Он увез 43 тыс. чел. в Анталию (Турция) и более 32,7 тыс. в Египет.

Предполагалось, что перевозчик откроет рейс до Москвы для транзитных пассажиров, — доставлять туристов Pegas Touristik из Перми до «стыков» в Москве.

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