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11:28 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму до конца 2018 года должны заработать 26 очистных сооружений

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости, Максим Грознов. До конца 2018 года в Крыму должны быть введены в строй 26 канализационно-очистных сооружений, заявил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Проектно-изыскательские работы идут в этом году. В планах на следующий год — реконструировать большую часть канализационно-очистных сооружений и все выпуски (из них — ред.). Сейчас определяется технология санирования выпусков. Двадцать шесть канализационно-очистных сооружений мы должны сделать до конца 2018 года, задача выполнимая», — сказал Аксенов.

Глава Крыма не стал уточнять стоимость программы реконструкции всех очистных сооружений, отметив, что после утверждения проектов в Главгосэкспертизе сумма может измениться. Упор в реконструкции сооружений будет сделан на модульные системы с возможностью увеличения мощностей, отметил Аксенов. В основном, речь идет об очистке сточных вод в прибрежных поселках и нескольких приморских городах полуострова.

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