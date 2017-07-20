В Крыму до конца 2018 года должны заработать 26 очистных сооружений

«Проектно-изыскательские работы идут в этом году. В планах на следующий год — реконструировать большую часть канализационно-очистных сооружений и все выпуски (из них — ред.). Сейчас определяется технология санирования выпусков. Двадцать шесть канализационно-очистных сооружений мы должны сделать до конца 2018 года, задача выполнимая», — сказал Аксенов.