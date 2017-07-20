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11:45 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

УФАС рассмотрит жалобу на полумиллиардный контракт на подключение видеофиксаторов

В материалах прописаны условия, которым соответствует лишь один подрядчик.

Источник: РИА "Новости"

В красноярском УФАС пройдет заседание, на котором будут рассмотрены жалобы на объявленную КрУДором закупку, касающуюся работы новых приборов видеофиксации. Антимонопольщики изучат претензии сегодня, 20 июля.

Жалобы касаются конкурса, который был объявлен дорожниками еще в конце июня. Тогда КрУДор разместил на сайте госзакупок заказ, по условиям которого подрядчик должен обеспечить бесперебойный поток информации с установленных радаров. Победителю торгов нужно подключить приборы к системе «Безопасный город» и провести необходимую настройку оборудования.

Стоимость контракта — 470 млн рублей. Все финансирование будет разбито на шесть лет — до конца 2022 года.

По информации Sibnovosti.ru, условия аукциона подходят под оборудование только одного подрядчика — компании «Птолемей-СМ». При этом услуги данной фирмы практически не представлены на рынке Красноярского края.

«Данный производитель в нашем крае не демонстрировал свое оборудование и оборудования данного производителя у нас в крае нет. И фактически данный производитель в России имеет очень ограниченное количество запущенных объектов. Лично мне интересно, почему КрУДор выбрал неизвестного для нашего края производителя на данный аукцион? Чем не устраивают КрУДор уважаемые производители, которые успешно демонстрировали подобное оборудование в Красноярске — “Автоураган”, “Азимут”, “Интегра-КДД”, “КРЕЧЕТ”, “КОРДОН”?», — рассказал корреспонденту Sibnovosti.ru руководитель специализированной компании «Эман» Максим Иванов.

Однако пресс-секретарь КрУДора Александр Марков заявил, что требования данного аукциона не могут быть прописаны под одного подрядчика.

«Контракт предусматривает оказание услуг, а не приобретение товаров. Потенциальный подрядчик может оказать услугу под любые камеры любых производителей. Нам все равно, какими средствами они будут это делать», — рассказал Марков корреспонденту Sibnovosti.ru.

Также представитель КрУДора пояснил суть поданных жалоб.

«Всего на конкурс подали заявки шесть участников, но пожаловались только двое. В первую очередь они оспаривают требования к штрафным санкциям — у нас в документах прописано, в каких случаях мы можем применять штрафы. Также оспаривается отсутствие графика исполнения контракта, но это неверно — есть другие позиции, по какому принципу выполнять контракт. И еще у нас есть требования к количеству брака — некоторые вопросы качества заявителями ставятся под сомнение», — отметил Марков.

Напомним, в середине июня Sibnovosti.ru сообщали, что 47 камер видеофиксации будут списаны из-за неисправности. Ситуацией заинтересовался депутат Законодательного собрания Александр Глисков. Парламентарий обратился к премьер-министру Виктору Томенко с просьбой объяснить причины массовой поломки.

Также стало известно, что КрУДор подал в суд на компанию «Вегас», которая занимается установкой камер. Подрядчик должен был предупредить заказчика о невозможности работы камер видеонаблюдения в аномальные морозы, сообщив об этом в установленном порядке. Однако компания предоставила лишь часть документов. Также в период с 12 по 29 января этого года (с небольшими исключениями из-за морозов) «Вегас» выставил на посты недостаточное количество камер.

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