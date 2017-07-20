В Самарской области управляющая компания заплатит за некачественную воду

Суд обязал управляющую компанию в Ставропольском районе Самарской области вернуть подавшему на неё в суд местному жителю средства, которые он заплатил за желтую воду с неприятным привкусом, текущую из крана с холодной водой. Как сообщила ИА REGNUM ведущий специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ регионального УФССП Елизавета Дорохина, платить за водоснабжение этот гражданин начнёт только после того, как УК начнет поставлять воду, соответствующую гигиеническим нормативам, регламентируемым СанПиН.

ИА REGNUM, в Самарской области и в других регионах России с 1 июля снова подрожали тарифы на ЖКХ. В Самарском регионе решение о повышении тарифов на различные услуги (поставку тепловой энергии, газа, электричества и так далее) принимает Министерство энергетики и коммунального хозяйства. В среднем по области с 1 июля водоснабжение подорожало на 4,5%, водоотведение — на 7,2%, тепловая энергия — на 3,8%, газоснабжение — на 4,2−4,3%. Стоимость электроэнергии повысилась 10−20 копеек за киловатт-час.