Еще четыре дома в Екатеринбурге «обновят лицо»

Источник: УралИнформБюро

Мэрия Екатеринбурга определила подрядчиков для ремонта фасадов зданий, находящихся на основном маршруте следования клиентских групп FIFA. Информация об этом размещена на Едином портале госзакупок, сообщает «Уралинформбюро».

Конкурс по обновлению фасадов четырех многоквартирников (ул. Татищева, 14, Крылова, 35, Московская, 26а и Крауля 6) был объявлен в июне. Выиграли его «СВС-Групп» и «МПК-С-Строй». Общая стоимость работ составит 11,7 миллионов рублей.

Строителям предстоит до 31 декабря 2017 года очистить фасады зданий от старой штукатурки, нанести новую, произвести покраску стен, заменить оконные блоки, обшить балконы металлосайдингом, произвести гидроизоляцию оснований и входов в подвалы, обновить покрытия кровель и в ряде мест отремонтировать старую кирпичную кладку.