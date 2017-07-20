Глава Крыма признал, что сточные воды Симферополя практически не очищаются
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Сточные воды столицы Крыма Симферополя практически не очищаются
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Сточные воды столицы Крыма Симферополя практически не очищаются
«Здесь никто и никогда не делал анализ, износ по всем характеристикам показывает более 100%. То есть фактически в Симферополе очистные канализационные сооружения не работают» — сказал Аксенов.
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Ранее глава Крыма заявил, что до конца 2018 года в Крыму должны быть введены в строй 26