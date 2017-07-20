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12:53 (мск), источник: РИА Новости

Глава Крыма признал, что сточные воды Симферополя практически не очищаются

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Сточные воды столицы Крыма Симферополя практически не очищаются из-за аварийного износа городских канализационно-очистных сооружений, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА Новости

«Здесь никто и никогда не делал анализ, износ по всем характеристикам показывает более 100%. То есть фактически в Симферополе очистные канализационные сооружения не работают» — сказал Аксенов.

Крупнейшие по производительности канализационно-очистные сооружения Крыма расположены в городе Симферополе, проектная мощность — до 170 тысяч кубометров в сутки. Сооружения длительное время не ремонтировались, находятся в аварийном состоянии, основная часть стоков не очищаясь сбрасывалась и продолжает сбрасываться в русло реки Салгир.

Ранее глава Крыма заявил, что до конца 2018 года в Крыму должны быть введены в строй 26 канализационно-очистных сооружений.

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