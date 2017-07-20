Красноярского предпринимателя оштрафовали за слив нечистот в Енисей
Видео с нарушителем опубликовали в социальных сетях неравнодушные красноярцы.
Видео с нарушителем опубликовали в социальных сетях неравнодушные красноярцы.
Красноярцы сняли на видео незаконный слив нечистот в Енисей и помогли сотрудникам «КрасКома» найти нарушителя.
Как рассказали в
«На видео хорошо видно, что водитель бесцеремонно опорожняет машину в непосредственной близости с водозаборным сооружением на территории острова Отдыха. Что вдвойне цинично, ведь КамАЗ сливал нечистоты рядом с объектом питьевого водоснабжения Свердловского и Кировского районов. На счастье
Видео из социальной сети помогло сотрудникам отдела экономической безопасности «КрасКома» найти виновных, а управлению Росприроднадзора привлечь нарушителей Водного кодекса РФ к установленной законом ответственности. Как уточнили в компании, владельцем КамАЗа является частная компания.
Собственница транспортного средства была признана виновной в совершении административного правонарушения в области охраны окружающей среды, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ. Теперь предприниматель должна заплатить за это штраф от 30 до 40 тысяч рублей, в противном случае ее ждет арест сроком до 15 суток.