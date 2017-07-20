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12:10 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярского предпринимателя оштрафовали за слив нечистот в Енисей

Видео с нарушителем опубликовали в социальных сетях неравнодушные красноярцы.

Красноярцы сняли на видео незаконный слив нечистот в Енисей и помогли сотрудникам «КрасКома» найти нарушителя.

Как рассказали в пресс-службе компании, видеозапись с незаконным сливом жидких бытовых отходов с ассенизационной машины на острове Отдыха, неравнодушные красноярцы выложили в социальные сети.

«На видео хорошо видно, что водитель бесцеремонно опорожняет машину в непосредственной близости с водозаборным сооружением на территории острова Отдыха. Что вдвойне цинично, ведь КамАЗ сливал нечистоты рядом с объектом питьевого водоснабжения Свердловского и Кировского районов. На счастье горе-ассенизатора, питьевая вода в Красноярске добывается с глубины 20−25 метров из подрусловых озер, а 10 кубометров стоков от водозабора унесло течением. В противном случае наказание было бы более суровым. Не только за причинение вреда реке Енисей, но и за загрязнение источника городского водоснабжения», — рассказали в пресс-службе.

Видео из социальной сети помогло сотрудникам отдела экономической безопасности «КрасКома» найти виновных, а управлению Росприроднадзора привлечь нарушителей Водного кодекса РФ к установленной законом ответственности. Как уточнили в компании, владельцем КамАЗа является частная компания.

Собственница транспортного средства была признана виновной в совершении административного правонарушения в области охраны окружающей среды, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ. Теперь предприниматель должна заплатить за это штраф от 30 до 40 тысяч рублей, в противном случае ее ждет арест сроком до 15 суток.

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