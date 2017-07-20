Красноярского предпринимателя оштрафовали за слив нечистот в Енисей

Красноярцы сняли на видео незаконный слив нечистот в Енисей и помогли сотрудникам «КрасКома» найти нарушителя.

Как рассказали в пресс-службе компании, видеозапись с незаконным сливом жидких бытовых отходов с ассенизационной машины на острове Отдыха, неравнодушные красноярцы выложили в социальные сети.

«На видео хорошо видно, что водитель бесцеремонно опорожняет машину в непосредственной близости с водозаборным сооружением на территории острова Отдыха. Что вдвойне цинично, ведь КамАЗ сливал нечистоты рядом с объектом питьевого водоснабжения Свердловского и Кировского районов. На счастье горе-ассенизатора, питьевая вода в Красноярске добывается с глубины 20−25 метров из подрусловых озер, а 10 кубометров стоков от водозабора унесло течением. В противном случае наказание было бы более суровым. Не только за причинение вреда реке Енисей, но и за загрязнение источника городского водоснабжения», — рассказали в пресс-службе.

Видео из социальной сети помогло сотрудникам отдела экономической безопасности «КрасКома» найти виновных, а управлению Росприроднадзора привлечь нарушителей Водного кодекса РФ к установленной законом ответственности. Как уточнили в компании, владельцем КамАЗа является частная компания.