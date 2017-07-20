Жителям «Иркутских кварталов» помогут благоустроить их дома

Об этом 20 июля 2017 года сообщает пресс-служба администрации со ссылкой на руководителя автономной некоммерческой организации «Иркутские кварталы» Сергея Маяренкова. Проведение акции запланировано на 5 и 6 августа.

«Бремя ответственности за содержание жилья лежит на собственниках. Но гражданам, которые по объективным причинам не могут самостоятельно привести в порядок свои дома, мы предлагаем помощь, — подчеркнул Сергей Маяренков. — При содействии спонсоров и волонтеров планируется покрасить фасады, что-то отремонтировать, убрать мусор. Наша общая задача — сделать центр Иркутска более привлекательным». Собственникам жилья в границах реализации проекта предлагают обращаться в АНО «Иркутские кварталы» за содействием в решении вопросов по ремонту жилья, оформлению документов.