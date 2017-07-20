Жителям «Иркутских кварталов» помогут благоустроить их дома
Собственникам жилья в границах проекта «Иркутские кварталы» помогут благоустроить прилегающую к домам территорию, обновить фасады зданий, заборы и ворота.
Собственникам жилья в границах проекта «Иркутские кварталы» помогут благоустроить прилегающую к домам территорию, обновить фасады зданий, заборы и ворота.
Об этом 20 июля 2017 года сообщает
«Бремя ответственности за содержание жилья лежит на собственниках. Но гражданам, которые по объективным причинам не могут самостоятельно привести в порядок свои дома, мы предлагаем помощь, — подчеркнул Сергей Маяренков. — При содействии спонсоров и волонтеров планируется покрасить фасады,