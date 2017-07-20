Банк, работавший в Самаре лишился лицензии

Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 01.07.2017 занимала 108 место в банковской системе Российской Федерации.

«Межтопэнергобанк размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. При этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность. Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления требуемой информации в уполномоченный орган», — отмечают в ЦБ.

Банк России неоднократно применял в отношении Межтопэнергобанка меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводились ограничения на привлечение вкладов населения. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, более того, в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов.

Ввиду неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, ПАО «Межтопэнергобанк» оказалось неспособно своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

В кредитной организации в настоящее время назначена временная администрация.

Межтопэнергобанк — участник системы страхования вкладов. Каждый его вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель, имеет право на получение страхового возмещения, предусмотренного ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди).

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 20 июля 2017 года.

Выплаты начнутся не позднее 3 августа. До указанной даты Агентство страхования вкладов опубликует официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам.

Для оперативного приема заявлений граждан и выплат компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. Они будут отобраны на конкурсной основе не позднее 26 июля.