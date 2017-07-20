«Межтопэнергобанк», имеющий отделение в Нижнем Новгороде, лишен лицензии. Как сообщается в материалах на сайте Центробанка РФ, он лишился лицензии приказом от 20 июля.

Согласно информации, такое решение принято в связи с тем, что «Межтопэнергобанк» неадекватно оценивал кредитные риски и размещал средства в «низкокачественные активы» в сферах строительства и инвестиций, что привело к ухудшению финансового положения.

Также банк был замечен в кредитовании компаний, которые не вели реальную деятельность и нарушал требования законодательства о противодействии отмыванию доходов.

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