«Межтопэнергобанк», имеющий отделение в Нижнем Новгороде, лишен лицензии
Банк был замечен в кредитовании компаний, которые не вели реальную деятельность.
Банк был замечен в кредитовании компаний, которые не вели реальную деятельность.
«Межтопэнергобанк», имеющий отделение в Нижнем Новгороде, лишен лицензии. Как сообщается в материалах на сайте Центробанка РФ, он лишился лицензии приказом от 20 июля.
Согласно информации, такое решение принято в связи с тем, что «Межтопэнергобанк» неадекватно оценивал кредитные риски и размещал средства в «низкокачественные активы» в сферах строительства и инвестиций, что привело к ухудшению финансового положения.
Также банк был замечен в кредитовании компаний, которые не вели реальную деятельность и нарушал требования законодательства о противодействии отмыванию доходов.
СПРАВКА
Банк был учрежден в 1994 году. В период с 1994 по 1998 год основными акционерами и клиентами банка выступали крупные компании. В 2007 году кредитная организация начала развитие розничного направления и выдачи кредитов населению, открыв несколько офисов в Московской области, а потом и в других регионах России. К концу 2011 года было завершено присоединение к банку новосибирского банка «Алемар».