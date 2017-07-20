Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
«Не умеет одеваться»: светская львица об Ольге Кабо на вечеринке
Генпрокуратура вмешалась в программу расселения ветхого жилья
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
В России что, правда отменят бесплатный багаж в самолетах?Госдума исключает из цены на авиабилет тариф на багаж при его отсутствии. Поправки к Воздушному кодексу приняты во втором, основном чтении
Сердюкова не пустили к Путину
СМИ: в России произойдет замена денег
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
СМИ: После слов Порошенко о новых танках арестовали главу завода
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
Украинские радикалы созывают Раду для импичмента Порошенко – СМИ
Саакашвили заявляет об унижении Порошенко в Грузии
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
13:25 (мск), источник: НТА-Приволжье

«Межтопэнергобанк», имеющий отделение в Нижнем Новгороде, лишен лицензии

Банк был замечен в кредитовании компаний, которые не вели реальную деятельность.

«Межтопэнергобанк», имеющий отделение в Нижнем Новгороде, лишен лицензии. Как сообщается в материалах на сайте Центробанка РФ, он лишился лицензии приказом от 20 июля.

Согласно информации, такое решение принято в связи с тем, что «Межтопэнергобанк» неадекватно оценивал кредитные риски и размещал средства в «низкокачественные активы» в сферах строительства и инвестиций, что привело к ухудшению финансового положения.

Также банк был замечен в кредитовании компаний, которые не вели реальную деятельность и нарушал требования законодательства о противодействии отмыванию доходов.

СПРАВКА

Банк был учрежден в 1994 году. В период с 1994 по 1998 год основными акционерами и клиентами банка выступали крупные компании. В 2007 году кредитная организация начала развитие розничного направления и выдачи кредитов населению, открыв несколько офисов в Московской области, а потом и в других регионах России. К концу 2011 года было завершено присоединение к банку новосибирского банка «Алемар».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Совет директоров «Силовых машин» уволил гендиректора
Госдума приняла закон о новых правилах для дачников
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. долгов россиян
Глава думского комитета объяснил «мизерные» пенсии в России
Участника акции 26 марта приговорили к 2,5 годам колонии
Дума отменила бесплатный багаж для невозвратных билетов
У Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга
Спорт
Курс на ПСЖ. Неймару надоело быть в тени Месси Нападающий «Барселоны» Неймар готов рассмотреть щедрое предложение ПСЖ, чтобы выйти из тени Месси и стать лучшим в мире
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Власти определили сумму взносов в фонд защиты дольщиков
В России ужесточат контроль за управляющими компаниями
Суд отклонил жалобу на закон о реновации в Москве
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Мария Кожевникова родила третьего ребенка Актриса Мария Кожевникова, долгое время скрывавшая беременность, родила третьего сына.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь