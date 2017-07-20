1 августа проезд в общественном транспорте в Алматы подорожает

Источник: Nur.kz

Стоимость проезда в общественном транспорте Алматы подорожает с первого августа. Но не для всех. Платить по 150 тенге будут пассажиры автобусов и троллейбусов, не имеющие карт «Онай». А для пользователей электронного билетирования тариф прежний — 80 тенге, сообщает телеканал «Алматы».

Заплатить 150 тенге за проезд придется тем, у кого нет электронной карты «Онай». Для тех, у кого она есть — цена остается прежней. Изменения не коснутся и обладателей льготных карт, проездных билетов и пассажиров метрополитена.

Те, кто предпочитает не носить с собой наличку, тоже смогут оплатить проезд в размере 80 тенге через приложение SMS BUS или с помощью банковской карты.

Читайте также Две новые автостанции запустили в Астане для разгрузки автовокзала

«Только сейчас прошел общественный совет, они одобрили. Мы должны сейчас сдать на регистрацию, только после регистрации, после 10 дней, в течении 10 дней он должен вступить в законную силу. Ориентировочно где-то к первому августа», — сообщил заместитель руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бекзат Бекишев.

На сегодняшний день картой «Онай» пользуются 70 процентов пассажиров. Остальные — предпочитают оплачивать проезд наличкой. По самым скромным подсчетам перевозчиков — это 13 миллионов тенге в день.

Именно такую сумму планируется вывести из тени, но не за счет повышения тарифа, а за счет увеличения количества держателей электронных карт «Онай».

«Общее количество, если планового выхода, составляет порядка 1400 подвижных единиц, из них, порядка 170 — это троллейбусы. Остальное все это автобусные перевозки», — сообщил директор ТОО «Транспортный холдинг г. Алматы» Садир Хамраев.

Система электронного билетирования внедрена в Алматы осенью прошлого года. За это время было проведено почти 175 миллионов транзакций. Ежедневно проезд картой «Онай» оплачивают 478 тысяч горожан, а сумма дохода превышает 25 миллионов тенге.

Больше всего жители предпочитают передвигаться на автобусах. Здесь зафиксировано 406 тысяч транзакций в день. Поэтому 150 тенге, по дифференцированному тарифу включает в себя затраты на топливо, техническое обслуживание транспорта и заработную плату водителей.

«Для того, чтобы эта мера эффективно была внедрена, акимат предложил, управление транспорта акимата предложило оплачивать водителю от 150 тенге, при оплате дифференцированного тарифа 50 тенге водителю», — рассказал президент ОЮЛ «Ассоциация предприятий пассажирских перевозок Сабит Аманбаев.

К слову, в ближайшее время на улицах мегаполиса начнут курсировать 60 новых автобусов. В планах завезти еще 297 машин, на это из городского бюджета уже выделено 11 миллиардов тенге.