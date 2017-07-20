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13:07 (мск), источник: Вести - Пермь

В центре Перми откроется спортивный квартал

Перед Заксобранием региона разместится каток, баскетбольная площадка и комплекс для сдачи ГТО.

В центре Перми появится спортивный квартал с катком и комплексом для сдачи ГТО. 21 июля перед зданием Законодательного собрания Пермского края, в рамках Большого летнего фестиваля «Пермский период. Новое время» откроется Спортивный квартал. Он объединит крытый летний каток, баскетбольную и волейбольную площадки, а также комплекс для тестовой сдачи ГТО.

Ледовый оазис уже начал работу и принял первых посетителей. Часы его работы с 10.00 утра до 22.00 вечера. Вход со своими коньками бесплатный. Он проработает до середины сентября.

В течение июля и августа запланированы несколько показательных выступлений и ледовых шоу с участием пермских фигуристов. Первое из них состоится 21 июля — во время официального открытия Спортивного квартала. Безвозмездным, разумеется, будет посещение площадок для игровых видов спорта и тренажеров.

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