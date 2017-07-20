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13:23 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Темрюкском районе град побил урожай арбузов

До уборки арбузов оставалось всего несколько дней. Но град кардинально изменил планы фермеров. Теперь подававшая большие надежды ягода никому не нужна, а фермеры понесли миллионные убытки.

Источник: ГТРК «Кубань»


На каждом арбузе хорошо видны следы от града. Многие ягоды и вовсе раскололись. Отправить на прилавки этот урожай фермеры уже не смогут. Ущерб еще предстоит подсчитать. У кого-то уничтожен весь урожай. У кого лишь часть. Всего же под градом оказалось 800 гектаров бахчи…

О погибшем урожае, холодной весне и треугольных арбузах в репортаже Елены Семиховой.

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