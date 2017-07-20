В Темрюкском районе град побил урожай арбузов
До уборки арбузов оставалось всего несколько дней. Но град кардинально изменил планы фермеров. Теперь подававшая большие надежды ягода никому не нужна, а фермеры понесли миллионные убытки.
До уборки арбузов оставалось всего несколько дней. Но град кардинально изменил планы фермеров. Теперь подававшая большие надежды ягода никому не нужна, а фермеры понесли миллионные убытки.
На каждом арбузе хорошо видны следы от града. Многие ягоды и вовсе раскололись. Отправить на прилавки этот урожай фермеры уже не смогут. Ущерб еще предстоит подсчитать. У
О погибшем урожае, холодной весне и треугольных арбузах в репортаже Елены Семиховой.