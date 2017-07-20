В Темрюкском районе град побил урожай арбузов



На каждом арбузе хорошо видны следы от града. Многие ягоды и вовсе раскололись. Отправить на прилавки этот урожай фермеры уже не смогут. Ущерб еще предстоит подсчитать. У кого-то уничтожен весь урожай. У кого лишь часть. Всего же под градом оказалось 800 гектаров бахчи…