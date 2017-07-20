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13:11 (мск), источник: БЕЛТА

Опубликован график отключения горячей воды в Минске в августе

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опубликован график отключений горячей воды в Минске в августе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Мингорисполкома.

Источник: AP 2017

В период с 1 августа горячая вода будет отсутствовать у потребителей по улицам:

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»: Арктическая 1-я, 5; Беды, 2, 4, 4 к. 1; Белинского, 2−18, 3−9, 15−21; Волгоградская, 1−5, 2−6; Волгоградская, 1−5, 9−69, 2−6, 12−86; Восточная, 22−68, 72, 127; Калинина пер., 4−16, 9; Калинина, 17а, 18−22, 30а, 30б; Кедышко, 2−18, 3−33а; Кнорина, 1−19, 4−18; Кутузова, 2−8; Логойский тракт, 1−15, 2−10, 127; Калинина пер., 3, 5; Ломоносова, 3, 5, 4−12; Лукьяновича, 2, 2б, 4, 3; Макаенка, 1−29 (кроме 7а), 4−14; Мележа, 1, 3, 4, 4а; Натуралистов, 4−12, 127; Калинина пер., 84−106, 95−115; Некрасова, 3−9, 4, 8−12; Новгородская, 3−9, 13, 6а; Олешева, 1−5, ж.д. 1, 2 по г.п. ; Парниковая, 17а, 19а; Севастопольская, 108, 121; Суворова, 18; Сурганова, 36−50; Толбухина, 4−18, 17−23; Филимонова, 23, 25, 25а, 127; Калинина пер., 3; Чайковского пр-д, 4, 6; Чайковского, 7, 41, 73а, 73в; Чернышевского, 10а; Черняховского, 1, 3, 3а; Чорного, 21−35; Я. Коласа, 39−73, 44−52.

УП «Минсккоммунтеплосеть»: Белинского 7, 9, 11, 16, 18; Волгоградская 2а, 6, 6а, 25б, 69; Восточная 56, 64, 66, 68, 127; Гвардейская 10; Гуртьева 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; пер. Калинина 4, 6, 6а, 8а, 9; К. Чорного 21б, 27, 29, 31, 33а, 33б, 35; Калинина 18, 20, 22; Кедышко 11; тр-т Логойский 1а, 1 к.1, 2, 4, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 15к.1, 2, 3, 4; Ломоносова 3, 4; Лукьяновича 2, 2а, 3, 4; Макаенка 13а, 13б, 15а, 15 В, 17б, 17в; Мележа 4, 4а; пр. Независимости 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 115а; Олешева 1; Путилова 1, 3; Толбухина 17, 19; Филимонова 23, 25; Фогеля 1, 1 В, 1 г, 1е, 1к, 1 л, 3, 5, 5а, 6, 7, 9, ВАРБ; Я. Коласа 44, 48, 50 к.1.2, 51к.1, 52, 53к.1, 55к.1;.

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В период с 2 августа у потребителей по улицам:

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»: Буденного, 1а, 127; Калинина пер., 5, 7, 6−10; Грицевца; Долгобродская, 24−34; Заводская; Клубный пр-д; Клумова пер. 127; Калинина пер., 1−45, 2−6д; Планерная, 3; Рабочий пер. ; Рыбалко; Серафимовича, 1а-25, 2−10; Станиславского; Стахановская; Стахановский пер. ; Стрелковая; Судмалиса, 5−15а, 14−26; Тракторостроителей б-р; Тростенецкая, 3−5в; Фабричная; Фабричный 1-й пер. ; Фабричный 2-й пер. ; Чеботарева; Щербакова пер. ; Щербакова.

УП «Минсккоммунтеплосеть»: Грицевца 9; пр-т Партизанский 5, 7; Щербакова 1.

В период с 7 августа у потребителей по улицам:

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»: Алибегова, 6−28, 13−27 к. 1−3; Белецкого, 2−50 к. 1−3; Брыля, 21, 127; Калинина пер., 4 к. 1−4−60, 35−71; Голубева, 20−28, 25−31; Горецкого, 1−11, 15−31, 35−47, 51−55, 61, 63, 67−81, 93, 20−28, 32−40; Громова, 14−46; Гурского, 44 к. 1−3; д. Богатырево, ул. Полесская, 127; Калинина пер., 122; Есенина, 3 к. 1−2−35 к. 3, 39−143, 4−42, 58−76; Карского, 3, 5, 15−21, 27, 4, 8; Космонавтов, 3 к. 1−6−47, 4−56; Курганная, 2; Лобанка, 18−22, 26−34, 38, 40, 44−62, 78, 84−88, 94, 102−110, 71, 75−81, 85, 89, 91, 95−99, 105−109; Лосика, 26, 28, 31, 127; Калинина пер., 7−41, 10−46 к. 1−2; Мазурова, 1, 27, 2−6, 12−22; Мачульского, 24, 127; Калинина пер., 8; Монтажников, 10−14, 20, 19, 27, 35, 37; Одинцова, 44, 48, 52−56, 97, 99, 103−119; Острожских, 4−14; п. Озерцо жилые дома; Панченко, 2, 4, 8−26, 30, 32, 38−46, 50−56, 60−64, 68, 70, 74−80, 21; Рафиева, 3 к. 1, 3 к. 2−53, 81−113, 30−100; Сапеги, 3−15; Семеняко, 2−6, 14, 22−30, 36, 42, 44; Скрипникова, 1−11, 11а-б, 15, 15а, 19−35, 4, 10−16, 28−48; Слободская, 3−79, 89−179; Слободской пр-д, 4−28; Сухаревская, 1−21/1, 21/2, 27, 31, 33, 39, 41, 45, 51, 55, 59−65, 6−14, 24−28, 32, 34, 38, 46−62, 66−70; Тышкевичей, 9, 15−19; Федорова, 3, 5, 9−23, 6; Чайлытко, 1, 3, 9−21, 2−8, 12−16, 20, 22; Шамякина, 5−11, 15; Шаранговича, 20, 22, 34−38, 42−48, 52−56, 60−82, 25−41, 45, 49−63, 67; Ширмы, 3, 7; Школьная, 16, 24, 26; Янковского, 1−17, 21, 23, 37, 39, 4, 6, 28, 32, 34, 40−44.

УП «Минсккоммунтеплосеть»: Алибегова 6к.1, 2, 3, 8к.1, 2, 3, 10, 12, 12б, 13а, 13к.3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27к.1, 2, 3, 28; Белецкого 2к.7, 4, 6, 10к.1, 2, 12к.1, 2, 14к.1, 2, 16к.1, 2, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 40, 44, 46, 50к.1, 2, 3; Голубева 20, 22к.1, 24а, 24, 25, 26к.1, 2, 27, 28, 29, 31; Горецкого 3, 5к.2, 7к.1, 2, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 93; Громова 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; Гурского 44к.1, 2, 3, пр. Дзержинского 122; Есенина 3к.1, 2, 6к.1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 19б, 20, 22, 23, 23к.1, 2, 25к.1, 2, 29, 30, 31к.1, 2, 3, 33к.1, 2, 34, 35к.1, 2, 3, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43к.1, 2, 47, 49, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 73, 79, 83, 85, 87, 97, 99, 105, 107, 111, 113, 117, 119к.1, 2, 3, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 137, 139, 141, 143; пр. «Звязда» 4к.1, 2, 3, 4, 6, 8, 10к.1, 2, 3, 4, 12, 12к.1, 14а, 14к.1, 2, 3, 4, 16, 18, 20, 22к.1, 2, 26к.1, 28к.1, 2, 30, 31к.2, 3, 32к.1, 2, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59к.1, 2, 60, 61, 65, 67, 69, 71; Карского 3, 4, 5, 8, 15, 17, 19, 21; Коллекторная 11; Короля 5, 7, 9а; Космонавтов 3к.1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5а, 5к.1, 2, 6, 7к.1, 2, 8, 9к.1, 2, 10, 11, 12, 13к.1, 2, 14, 15к.1, 2, 16, 17, 18, 19, 21, 23к.1, 2, 3, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 38к.2, 39, 40к.1, 2, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 56; Курганная 2; Л. Сапеги 3, 5, 7, 9, 11, 15; Лобанка 14, 18, 20, 22, 26, 28к.1, 2, 30, 32, 34, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 71, 75, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 97, 99, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110; пр-т Любимова 9, 10, 11, 12, 13к.1, 2, 3, 14, 15к.1, 2, 3, 16, 17, 18, 19к.1, 2, 20, 21, 26, 26к.1, 27, 29, 30к.1, 2, 31, 32, 33, 34к.1, 36к.1, 2, 37, 39, 40к.1, 2, 41, 42к.1, 2, 44, 46к.1, 2; Мазурова 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 27; Мачульского 24, 24 В, 26; Одинцова 44, 48, 52, 54, 56, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119; Острожских 4, 6, 8, 10, 12, 14; Панченко 10, 10а, 21, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 52а, 54, 56, 60, 62, 64, 68, 70, 74, 76, 78, 80; Рафиева 3к.1, 2, 5, 7, 9, 11, 15, 16, 19, 23к.2, 25к.1, 27, 29к.2, 30, 31к.2, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 81, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88а, 89к.1, 2, 90, 91, 92, 93к.1, 2, 3, 4, 5, 94 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 109, 113; Семеняко 2, 4, 6, 14, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 42, 44; Скрипникова 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 14, 15, 15а, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 46, 48; Слободская 3, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 37, 37а, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 63, 65, 69, 73, 75, 79, 89, 91, 95, 99, 101, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 131, 135, 137, 141, 143, 145, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 169, 173, 175, 177, 179; проезд Слободской 4, 6, 8, 10, 14, 18, 22, 24, 26, 28; Сухаревская 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 к.1, 2, 24, 26, 27, 28, 28а, 31, 32, 33, 34, 38/1, 38/2, 39, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 70; Тышкевичей 9, 15, 17, 19; Федорова 3, 5, 6, 9, 11к.1, 2, 13к.1, 2, 17к.1, 2, 19, 21, 23; Чайлытко 1, 2, 3, 3а, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22; Шамякина 5, 7, 9, 11; Шаранговича 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49к.1−3, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59к.1, 2, 60, 61, 62, 63к.1.2, 64, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82; Ширмы 3, 7; Школьная 24, 26; Шорная 20; Я. Брыля 21, 22, 24, 24а, 26, 28, 30; Янковского 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 28, 32, 34, 37, 39, 40, 42, 44.

В период с 15 августа у потребителей по улицам:

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»: Амураторская, 2−4, 3−7; Беломорская, 4−8, 14−18, 5−9, 13−17, 21, 23; Богдановича, 1−29, 35, 53, 53а, 55, 89, 91, 91а, 97, 129−147, 2, 6−10/3, 46−76; Витебская, 10, 11, 21, 21а; Гая, 1−17, 4 к. 2−3, 6, 8; Гвардейская, 1, 1а; Гебелева, 1−7, 4; Герцена, 1, 2−12; Грибоедова, 1, 1а, 2−10; Димитрова, 3, 5; Заборского, 3; Замковая, 25−33, 28; Заславская, 10−14, 11−37; Зыбицкая, 2−10, 3−27; Интернациональная, 9−35, 22−42; К. Либкнехта, 32; К. Маркса, 34−50, 35−45; Кальварийская, 1−5, 2−4, 16; Каховская, 58−70; Кирилла и Мефодия, 3−5, 4−8; Кирова, 18−30, 31−33, 43−51; Киселева, 3−13, 17, 27−39/18, 43, 45, 55, 61а, 67, 4, 6, 12, 16−20/18, 24−28/24, 32−36, 40, 42; Коллекторная, 10−32, 11−15; Коммунистическая, 2−10/2, 14/1−18, 24, 42−46/50, 50, 52, 54, 86, 3/21−7, 11, 17, 19, 47, 49; Комсомольская, 3−23; Короля, 2−26, 3−23, 47а; Красная, 3−21, 4, 6, 14−22; Красноармейская, 1−15, 4−12; Кропоткина, 22, 72−76, 84, 108−114, 47, 51, 55, 57, 89−97; Куйбышева, 8−16, 26−32, 38, 40, 44−48, 19, 19а, 25а, 35, 41, 45, 53−57, 57а, 61 к. 1−3, 63−69, 69а, 73−87, 91−97, 101; Кульман, 2 к. 1−2, 4, 6/1, 14−32, 38, 1−5, 5а, 9−15, 21, 21а-б, 23, 27−39; Ленина, 1−11, 127; Калинина пер., 1/39−5, 9, 11, 17, 25, 33, 35, 43, 51, 4−30, 36−42, 48, 50, 54, 60, 80; Мельникайте, 2−16, 3−13; Москвина, 127; Калинина пер., 3, 127; Калинина пер., 19−37/2, 31а, 37а, 41/2−47, 22−32; Немига, 3, 6−14, 28−30, 42; Обойная, 4−10, 127; Калинина пер., 1; Освобождения, 3−13, 8−10; Осипенко, 14, 18−32, 31−39; Панфилова, 127; Калинина пер., 1; Пашкевич, 127; Калинина пер., 1−31, 2, 4, 4а; Пугачевская, 3, 7−11, 10, 20, 22; Раковская, 2−38, 15−27; Революционная, 1−7, 2−16; Репина, 4; Романовская Слобода, 1−13, 127; Калинина пер., 2−10, 5−23, 23а; станция метро «Немига»; Старовиленская, 2−16, 42−48, 52−56/61, 57, 85, 87, 87 к. 1, 95, 95а, 97, 97б, 100, 100а, 100 к. 1, 131, 133; Сторожевская, 1−7, 15, 15а, 6, 8, 8а; Сурганова, 37 к. 1−5, 39, 41, 45 к. 1−4, 47 к. 1−5, 49, 53−61; Сухая, 1−21, 2−28; Танка, 1а, 2−36; Тимирязева, 2−10, 127; Калинина пер., 2−10; Ульяновская, 4; Хоружей, 2−26, 13−21, 25 к. 3, 29, 31, 31а, 33а, 30, 32, 32а, 34, 34а, 36, 42, 46 к. 1−3, 48, 48а; Цнянская, 1−25, 2 к. 1−2, 4 к. 1−2, 8/19, 12, 14а; Червякова, 2 к. 2, 2 к. 3, 2 к. 5, 8б, 14−22, 25; Чехова, 3; Чичерина, 1−5/9, 11−15, 19, 21, 4, 6, 14, 20; Шевченко б-р, 1−7, 4−12, 18−26; Шестая линия 2-я, 9−15; Шорная, 17, 18, 20; Энгельса, 1−7, 7а, 17−27, 4−14, 20; Я. 127; Калинина пер., 3, 3а, 5, 9−15, 4−8; Я. Коласа, 7−35; Я. Купалы, 4, 5−25.

УП «Минсккоммунтеплосеть»: Амураторская 5, 7; Беломорская 5, 8; Богдановича 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 17а, 19, 21, 29, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 89; В. Хоружей 20, 21, 24к.1, 2; Гая 4к.3; Гвардейская 1, 1а; Грибоедова 1а, 2а, 4, 6, 10; Замковая 28; Заславская 10, 12, 14; Киселева 9, 17; Коммунистическая 1, 14, 16, 18, 19, 52; Крапоткина 47, 51, 55, 76; Красная 3, 5, 19; Куйбышева 10, 10к.1, 55, 57, 61 к.1, 2, 3, 73, 75; пр-т Машерова 26, 30, 51, 60; Мельникайте 8, 12, 13, 16; Обойная 4к.1, 2; Освобождения 5, Пугачевская 7, 9, 11; Старовиленская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 44, 46, 48, 87, 95, 95а, 97, 97б; Сторожевская 3, 5, 7, 8, 8а; Танка 6, 8; Тимирязева 2, 4; Троицкая набережная 4, 6, 8; Червякова 2а, 2 к.2, 3, 4, 5, 8б; Чехова 3; б-р Шевченко 4, 6, 8, 10, 12; Я. Колоса 8, 15, 17, 19; пер. Я. Коласа 8, 15.

В период с 17 августа у потребителей по улицам:

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»: Бехтерева, 8, 8а; Грекова, 1−7, 2−10; Жилуновича, 127; Калинина пер., 3−49; Кабушкина, 26−98, 45−59а; Крупской, 2−10; Кулешова, 1а, 8−18; Машиностроителей, 4, 6; Народная, 127; Калинина пер., 70а-88, 97−103; Подшипниковый пр-д, 9; Сурикова, 1−25; Тухачевского, 18−48, 25−45; Филатова, 8−20, 13−21; Шишкина, 15, 17, 20 к. 1−32; Энергетический пр-д, 2, 4.

УП «Минсккоммунтеплосеть»: Бехтерева 8а; пер Кабушкина 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; Кабушкина 34, 36, 45, 53, 54а, 55, 57, 59а, 66/1, 66б, 74, 76, 78/1, 78/2, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94/1, 94/2, 98, 98а; Кулешова 1б в/ч 63755, в/ч 35703; пр-т Партизанский 88; Шишкина 15, 17, 24, 28, 30. -0-

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