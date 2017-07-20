Рейтинг зарплат стран бывшего СССР: Беларусь — между Грузией и Арменией
В рейтинге средних зарплат стран бывшего Советского Союза лидирует маленькая, но, как оказывается, богатая Эстония.
В рейтинге средних зарплат стран бывшего Советского Союза лидирует маленькая, но, как оказывается, богатая Эстония.
Как сообщает Thinktanks.by, телеканал «Настоящее время» изучил, сколько по статистике зарабатывают в постсоветских странах сегодня и на основании этого составил рейтинг. Любопытно, что самая высокая и самая низкая средние зарплаты в государствах бывшего СССР отличаются больше чем в 10 раз.
Как показывает рейтинг, самая высокая средняя зарплата из бывших стран СССР в Эстонии — 1 313 долларов.
На второй и третьей позиции соседи Беларуси: Латвия со средней зарплатой в 1009 долларов и Литва со средней зарплатой 903 доллара.
Россия, которая считается самой богатой в регионе, занимает в данном списке лишь 4-е место, обеспечивая своим гражданам средний заработок 657 долларов.
Далее в рейтинге следуют Казахстан со средней зарплатой 432 доллара и Грузия — с аналогичным показателем в 413 долларов.
Беларусь расположилась в середине рейтинга и занимает 7-ю позицию со средней з/п в 402 доллара. То есть до средней эстонской зарплаты белорусам надо трудиться три месяца.
Впрочем, остальным среднестатистическим гражданам бывших советских республикам это придется делать еще дольше. Ведь средние заплаты в.
Армении — 397 долларов, в Азербайджане — 299 долларов, в Молдове — 288 долларов, в Кыргызстане — 204 доллара, в Туркменистане — 198 долларов, в Узбекистане — 177 долларов.
Аутсайдером постсоветского пространства по средним заработкам является Таджикистан. Там зарплаты людей составляют 120 долларов.