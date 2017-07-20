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13:24 (мск), источник: Ежедневник.by

Рейтинг зарплат стран бывшего СССР: Беларусь — между Грузией и Арменией

В рейтинге средних зарплат стран бывшего Советского Союза лидирует маленькая, но, как оказывается, богатая Эстония.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщает Thinktanks.by, телеканал «Настоящее время» изучил, сколько по статистике зарабатывают в постсоветских странах сегодня и на основании этого составил рейтинг. Любопытно, что самая высокая и самая низкая средние зарплаты в государствах бывшего СССР отличаются больше чем в 10 раз.

Как показывает рейтинг, самая высокая средняя зарплата из бывших стран СССР в Эстонии — 1 313 долларов.

На второй и третьей позиции соседи Беларуси: Латвия со средней зарплатой в 1009 долларов и Литва со средней зарплатой 903 доллара.

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Россия, которая считается самой богатой в регионе, занимает в данном списке лишь 4-е место, обеспечивая своим гражданам средний заработок 657 долларов.

Далее в рейтинге следуют Казахстан со средней зарплатой 432 доллара и Грузия — с аналогичным показателем в 413 долларов.

Беларусь расположилась в середине рейтинга и занимает 7-ю позицию со средней з/п в 402 доллара. То есть до средней эстонской зарплаты белорусам надо трудиться три месяца.

Впрочем, остальным среднестатистическим гражданам бывших советских республикам это придется делать еще дольше. Ведь средние заплаты в.

Армении — 397 долларов, в Азербайджане — 299 долларов, в Молдове — 288 долларов, в Кыргызстане — 204 доллара, в Туркменистане — 198 долларов, в Узбекистане — 177 долларов.

Аутсайдером постсоветского пространства по средним заработкам является Таджикистан. Там зарплаты людей составляют 120 долларов.

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