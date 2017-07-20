Более тысячи семей получили жильё в 2016 году в Новосибирской области, об этом сообщает Новосибирскстат.

В 2016 году получили жилье и улучшили жилищные условия 1074 семьи, в Новосибирске — 312 семей.

«На каждую семью в среднем выделено 50 кв. м площади. Из 54 тыс. кв. м заселенной площади в прошедшем году 15 тыс. кв. м получено в домах-новостройках (в 2015 г. было, соответственно, 57 и 22 тыс. кв. м)», — отметили статистики.