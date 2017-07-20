Более тысячи семей получили жильё в 2016 году в Новосибирской области
32 тысячи семей до сих пор стоят в очереди на получение жилья, рассказали статистики.
32 тысячи семей до сих пор стоят в очереди на получение жилья, рассказали статистики.
Более тысячи семей получили жильё в 2016 году в Новосибирской области, об этом сообщает Новосибирскстат.
В 2016 году получили жилье и улучшили жилищные условия 1074 семьи, в Новосибирске — 312 семей.
«На каждую семью в среднем выделено 50 кв. м площади. Из 54 тыс. кв. м заселенной площади в прошедшем году 15 тыс. кв. м получено в
К концу 2016 года в очереди на получение жилья стояли 32 тысячи семей, из них 14 тысяч — в Новосибирске.