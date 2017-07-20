В краевой перечень капстроя на 2018−2020 годы вошел 51 объект
В краевой перечень объектов капитального строительства общественной инфраструктуры на 2018−2020 годы вошел 51 объект.
В краевой перечень объектов капитального строительства общественной инфраструктуры на 2018−2020 годы вошел 51 объект.
Из них 40 перешли из аналогичного документа на 2017−2019 годы. Об этом на круглом столе по предварительному обсуждению краевой инвестпрограммы заявил краевой министр строительства Михаил Сюткин.
Наиболее крупные объекты перечня: новая сцена театра оперы и балета (7 млрд руб.), пермская клиническая инфекционная больница № 1 (2,6 млрд руб.), пермский зоопарк (3,6 млрд руб.),
«Сейчас мы проводим строительные экспертизы, чтобы показать нецелесообразность затрат на размещение галереи в бывшем здании ВКИУ. Согласно существующему проекту, сохраняется только передний фасад здания, все остальное нужно строить заново. Учитывая, что здание не является авариным и вполне функционально, планируем пересмотреть площадку для галереи, а здание ВКИУ использовать более рационально», — рассказал министр.
Депутаты законодательного собрания обратили внимание на большое количество в программе «долгостроев», которые «переходят из перечня в перечень». «Например, больница в Юрле,