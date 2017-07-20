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13:33 (мск), источник: Коммерсантъ

В краевой перечень капстроя на 2018−2020 годы вошел 51 объект

В краевой перечень объектов капитального строительства общественной инфраструктуры на 2018−2020 годы вошел 51 объект.

Из них 40 перешли из аналогичного документа на 2017−2019 годы. Об этом на круглом столе по предварительному обсуждению краевой инвестпрограммы заявил краевой министр строительства Михаил Сюткин.

Наиболее крупные объекты перечня: новая сцена театра оперы и балета (7 млрд руб.), пермская клиническая инфекционная больница № 1 (2,6 млрд руб.), пермский зоопарк (3,6 млрд руб.), спортивно-концертный комплекс (универсальный дворец спорта) (2 млрд руб.), а также новое здание Пермской художественной галереи (1,4 млрд руб.). Последнее, по словам господина Сюткина, скорее всего, будет размещено на месте ДК «Телта».

«Сейчас мы проводим строительные экспертизы, чтобы показать нецелесообразность затрат на размещение галереи в бывшем здании ВКИУ. Согласно существующему проекту, сохраняется только передний фасад здания, все остальное нужно строить заново. Учитывая, что здание не является авариным и вполне функционально, планируем пересмотреть площадку для галереи, а здание ВКИУ использовать более рационально», — рассказал министр.

Депутаты законодательного собрания обратили внимание на большое количество в программе «долгостроев», которые «переходят из перечня в перечень». «Например, больница в Юрле, кожно-венерологический диспансер в Кудымкаре. Во втором случае, в перечне упомянуто проектирование, хотя здание уже существует и его нужно только доделать. Надеюсь, эти долгострои останутся в прошлом», — заявила депутат Дарья Эйсфельд. Окончательный вариант перечня будет рассмотрен на августовском пленарном заседании законодательного собрания.

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