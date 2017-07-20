Автоподходы к мосту в Крым готовы на треть — вице-премьер РК

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Виталий Нахлупин на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Работу по подходам к транспортному переходу через Керченский пролив мы начали в прошлом году. На сегодняшний день мы оцениваем выполненные работы на 32%. Исполнитель — компания “ВАД” — взяла на себя повышенные обязательства организовать технологический проезд на данной дороге в апреле-мае. Полностью закончить данные объект планируется к декабрю следующего года», — отметил Нахлупин.