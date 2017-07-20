Автоподходы к мосту в Крым готовы на треть — вице-премьер РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости (Крым). Работы по строительству автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив на сегодняшний день выполнены на 32%.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости (Крым). Работы по строительству автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив на сегодняшний день выполнены на 32%.
Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Виталий Нахлупин на
«Работу по подходам к транспортному переходу через Керченский пролив мы начали в прошлом году. На сегодняшний день мы оцениваем выполненные работы на 32%. Исполнитель — компания “ВАД” — взяла на себя повышенные обязательства организовать технологический проезд на данной дороге в
В феврале глава Росавтодора Роман Старовойт и глава Республики Крым Сергей Аксенов дали старт строительству автоподхода к мосту через Керченский пролив со стороны полуострова. Генеральный подрядчик строительства автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив со стороны полуострова — петербургское АО «ВАД». Эта же фирма является генеральным подрядчиком строительства федеральной автомобильной трассы «Таврида», которая соединит автоподход с основными городами полуострова.