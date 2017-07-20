12 «долгостроев» введут в строй в 2017 году в Новосибирске
Свои квартиры получат примерно 430 обманутых дольщиков, рассказали в мэрии.
Свои квартиры получат примерно 430 обманутых дольщиков, рассказали в мэрии.
12 «долгостроев» введут в строй в 2017 году в Новосибирске, об этом сообщает портал «Новосибирские новости» со ссылкой на данные
Долгострои Новосибирска, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году:
Завершение строительства проблемных домов позволит обеспечить жильём порядка 430 обманутых дольщиков.
В 2016 году в Новосибирске в эксплуатацию сдали 16 долгостроев. Суммарно в Новосибирске больше 40 долгостроев.