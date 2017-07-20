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13:51 (мск), источник: Вести - Новосибирск

12 «долгостроев» введут в строй в 2017 году в Новосибирске

Свои квартиры получат примерно 430 обманутых дольщиков, рассказали в мэрии.

12 «долгостроев» введут в строй в 2017 году в Новосибирске, об этом сообщает портал «Новосибирские новости» со ссылкой на данные пресс-центра мэрии.

Долгострои Новосибирска, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году:

  • ул. Есенина, 67 (б/с 1.5);.
  • ул. Есенина, 67 (б/с 1.6);.
  • ул. Ивачева, 6 (вопрос решён в судебном порядке);.
  • ул. Сибирская, 35;.
  • ул. Сухарная, 1;.
  • ул. Петухова, 6/4 (введён в эксплуатацию 31.03.2017);.
  • ул. Петухова, 12/4;.
  • ул. Немировича-Данченко, 16/2 (резерв);.
  • ул. Б. Богаткова, 165/4;.
  • ул. Авиастроителей, 27 (2 и 3 подъезды);.
  • ул. Вертковская, 5/3 (резерв);.
  • ул. Кирова, 221/1 (2 этап).

Завершение строительства проблемных домов позволит обеспечить жильём порядка 430 обманутых дольщиков.

В 2016 году в Новосибирске в эксплуатацию сдали 16 долгостроев. Суммарно в Новосибирске больше 40 долгостроев.

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