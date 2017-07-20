12 «долгостроев» введут в строй в 2017 году в Новосибирске, об этом сообщает портал «Новосибирские новости» со ссылкой на данные пресс-центра мэрии.

Долгострои Новосибирска, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году:

ул. Есенина, 67 (б/с 1.5);.

ул. Есенина, 67 (б/с 1.6);.

ул. Ивачева, 6 (вопрос решён в судебном порядке);.

ул. Сибирская, 35;.

ул. Сухарная, 1;.

ул. Петухова, 6/4 (введён в эксплуатацию 31.03.2017);.

ул. Петухова, 12/4;.

ул. Немировича-Данченко, 16/2 (резерв);.

16/2 (резерв);. ул. Б. Богаткова, 165/4;.

ул. Авиастроителей, 27 (2 и 3 подъезды);.

ул. Вертковская, 5/3 (резерв);.

ул. Кирова, 221/1 (2 этап).

Завершение строительства проблемных домов позволит обеспечить жильём порядка 430 обманутых дольщиков.