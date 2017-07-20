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13:55 (мск), источник: Коммерсантъ

В Пермском крае планируется построить 21 км дорог

В краевой перечень автодорожного строительства на 2018−2020 годы включено 22 объекта. Всего за это время планируется построить 21 километр дорог.

Объем средств регионального бюджета запланированный на объекты инвестпрограммы составляет — 7,6 млрд рублей. Такие данные на круглом столе по предварительному обсуждению перечня озвучил краевой министр транспорта Николай Уханов.

Наиболее крупные объекты, включенные в перечень: Восточный обход Перми, обход Чусового и реконструкция участка шоссе Космонавтов от улицы архитектора Свиязева до моста через реку Мулянка со строительством транспортной развязки в двух уровнях на пересечении с улицами Промышленная и Оверятская, а также участка шоссе от реки Мулянки до аэропорта Большое Савино.

Окончательный вариант документа будет рассмотрен на августовском заседании законодательного собрания.

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