В Пермском крае планируется построить 21 км дорог

Объем средств регионального бюджета запланированный на объекты инвестпрограммы составляет — 7,6 млрд рублей. Такие данные на круглом столе по предварительному обсуждению перечня озвучил краевой министр транспорта Николай Уханов.



Наиболее крупные объекты, включенные в перечень: Восточный обход Перми, обход Чусового и реконструкция участка шоссе Космонавтов от улицы архитектора Свиязева до моста через реку Мулянка со строительством транспортной развязки в двух уровнях на пересечении с улицами Промышленная и Оверятская, а также участка шоссе от реки Мулянки до аэропорта Большое Савино.