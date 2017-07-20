В Башкирии 20 жилых домов — под угрозой обрушения

Ученые провели анализ почвы на улице Интернациональной, где осенью прошлого года в огромной луже исчезла «Лада Калина». Результаты исследования неутешительны.

По мнению специалистов, в зону риска попадают ближайшие улицы: Богдана Хмельницкого, Вологодская и Орджоникидзе.

— Ситуация, скажем, не очень хорошая, — рассказал заведующий лабораторией геотехнических исследований «БашНИИстрой» Александр Норшаян журналистам телеканала БСТ. — Там исключительная карстоопасная ситуация. Ну, а дальше пусть власти решают.