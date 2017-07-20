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13:47 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии 20 жилых домов — под угрозой обрушения

По словам специалистов, высотки находятся в зоне риска.

Ученые провели анализ почвы на улице Интернациональной, где осенью прошлого года в огромной луже исчезла «Лада Калина». Результаты исследования неутешительны.

По мнению специалистов, в зону риска попадают ближайшие улицы: Богдана Хмельницкого, Вологодская и Орджоникидзе.

— Ситуация, скажем, не очень хорошая, — рассказал заведующий лабораторией геотехнических исследований «БашНИИстрой» Александр Норшаян журналистам телеканала БСТ. — Там исключительная карстоопасная ситуация. Ну, а дальше пусть власти решают.

Если администрация даст добро, то аналогичные исследования — как по дому № 192/3 на ул. Интернациональной — и даже, как заверили специалисты, более углубленные — проведут по 20 зданиям.

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