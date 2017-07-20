В Башкирии 20 жилых домов — под угрозой обрушения
По словам специалистов, высотки находятся в зоне риска.
По словам специалистов, высотки находятся в зоне риска.
Ученые провели анализ почвы на улице Интернациональной, где осенью прошлого года в огромной луже исчезла «Лада Калина». Результаты исследования неутешительны.
По мнению специалистов, в зону риска попадают ближайшие улицы: Богдана Хмельницкого, Вологодская и Орджоникидзе.
— Ситуация, скажем, не очень хорошая, — рассказал заведующий лабораторией геотехнических исследований «БашНИИстрой» Александр Норшаян журналистам телеканала БСТ. — Там исключительная карстоопасная ситуация. Ну, а дальше пусть власти решают.
Если администрация даст добро, то аналогичные исследования — как по дому № 192/3 на ул. Интернациональной — и даже, как заверили специалисты, более углубленные — проведут по 20 зданиям.