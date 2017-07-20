В Казани прошло заселение дома 10−5 в «Салават Купере»

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Юлия Косолапкина). В Казани торжественно заселили дом 10−5 жилого комплекса «Салават Купере». Здесь уже работают детские сады, строится школа, которую планируют сдать в 2018 году.

«Сегодня идет заселение дома 10−5 — это третий дом десятого квартала. Все замечания сняты. По поручению Президента Татарстана завершить дома в жилом комплексе планируется не позднее 15 сентября 2017 года, задачу совместно с сетевыми компаниями и подрядчиками выполняем, ежедневно проводятся штабы. Основной вопрос остается по 11-му кварталу», — рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Ильшат Гимаев.

По его словам, ПСО «Казань» увеличило динамику строительных работ вдвое, на объектах работают 1500 человек. На финишную прямую выходят работы по дому 11−4, идет устранение мелких замечаний. Представитель министерства добавил, что заселение должно состояться в течение месяца.

«Никаких послаблений ПСО “Казань” никто не даст, поэтому задачу, поставленную Президентом РТ, обязаны выполнить», — отметил Ильшат Гимаев. Также он привел в пример высокую готовность трех домов в 12-м квартале.

Одни из сегодняшних новоселов — семья Набиуллиных, которая приехала в Казань чуть больше года назад. «Мы переехали из Оренбургской области. Жена работает участковым терапевтом в поликлинике, мы подали заявку в Минздрав, в ноябре узнали, что проходим по программе соципотеки. В феврале выиграли. Мы узнавали: в России только в Татарстане есть подобная программа», — рассказал глава семейства Рамиль Набиуллин.

Руководитель группы компаний «ГрейтСтрой» Владимир Никишов добавил, что дома строятся по самым современным стандартам. Квартиры сдают в чистовой отделке, работает система удаленного доступа считывания данных.