Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Откровенное интервью с другом больного раком Задорнова
9 вредных советов загорающим
Госдеп отреагировал на идею создания Малороссии вместо Украины
Генпрокуратура вмешалась в программу расселения ветхого жилья
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Сердюкова не пустили к Путину
СМИ: в России произойдет замена денег
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
«Держится на последних силах»: в Сети высказались о Виктории Боне
Бузова ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Украинские радикалы созывают Раду для импичмента Порошенко – СМИ
Саакашвили заявляет об унижении Порошенко в Грузии
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
8Хрупкие льды Антарктиды
16:04 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани прошло заселение дома 10−5 в «Салават Купере»

340-квартирный дом — третий в десятом квартале жилого комплекса.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Юлия Косолапкина). В Казани торжественно заселили дом 10−5 жилого комплекса «Салават Купере». Здесь уже работают детские сады, строится школа, которую планируют сдать в 2018 году.

«Сегодня идет заселение дома 10−5 — это третий дом десятого квартала. Все замечания сняты. По поручению Президента Татарстана завершить дома в жилом комплексе планируется не позднее 15 сентября 2017 года, задачу совместно с сетевыми компаниями и подрядчиками выполняем, ежедневно проводятся штабы. Основной вопрос остается по 11-му кварталу», — рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Ильшат Гимаев.

По его словам, ПСО «Казань» увеличило динамику строительных работ вдвое, на объектах работают 1500 человек. На финишную прямую выходят работы по дому 11−4, идет устранение мелких замечаний. Представитель министерства добавил, что заселение должно состояться в течение месяца.

«Никаких послаблений ПСО “Казань” никто не даст, поэтому задачу, поставленную Президентом РТ, обязаны выполнить», — отметил Ильшат Гимаев. Также он привел в пример высокую готовность трех домов в 12-м квартале.

Одни из сегодняшних новоселов — семья Набиуллиных, которая приехала в Казань чуть больше года назад. «Мы переехали из Оренбургской области. Жена работает участковым терапевтом в поликлинике, мы подали заявку в Минздрав, в ноябре узнали, что проходим по программе соципотеки. В феврале выиграли. Мы узнавали: в России только в Татарстане есть подобная программа», — рассказал глава семейства Рамиль Набиуллин.

Руководитель группы компаний «ГрейтСтрой» Владимир Никишов добавил, что дома строятся по самым современным стандартам. Квартиры сдают в чистовой отделке, работает система удаленного доступа считывания данных.

Для всех жителей жилого микрорайона «Салават Купере» остро стоит транспортный вопрос. Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев заметил, что на данный момент нет окончательного решения по дороге-дублеру, идет изучение проекта. Он отметил, что Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики предлагает вариант электрички, которую пустят от «Салават Купере» до «Северного вокзала». Планируется, что ветку запустят в 2018 году, и она должна разгрузить дорожную обстановку.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
30 детей-сирот Татарстана получили ключи от новых квартир в Нижнекамске
Госдума приняла закон о новых правилах для дачников
Совет директоров «Силовых машин» уволил гендиректора
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. долгов россиян
Глава думского комитета объяснил «мизерные» пенсии в России
Спецпредставитель президента назвал Россию киберслоном
Путин подарил Алексеевой гравюру с видом Евпатории (фото)
Генпрокуратура вызвала для объяснений главу АСВ
Спорт
Курс на ПСЖ. Неймару надоело быть в тени Месси Нападающий «Барселоны» Неймар готов рассмотреть щедрое предложение ПСЖ, чтобы выйти из тени Месси и стать лучшим в мире
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
С коммунальщиков Петроградки взыскали миллионный долг
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Мария Кожевникова родила третьего ребенка Актриса Мария Кожевникова, долгое время скрывавшая беременность, родила третьего сына.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь