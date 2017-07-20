Подъездные дороги к аэропорту Платов сдадут раньше срока

Источник: Городской репортер

Напомним, к новому аэропорту будут вести две дороги — со стороны северного объезда Ростова и от федеральной трассы М4. На сегодня готовность 16-километровой дороги от северного обхода составляет 60−70%, подъезд от федеральной трассы готов на 95%. Как отметил Василий Голубев, становится актуальной задача по расширению до четырех полос всей 16-километровой дороги от Ростова к аэропорту, а также строительство развязки на пересечении северного обхода с трассой на Таганрог. Сейчас четырехполосное движение предусмотрено на участке длиной 3,5 км от аэропорта в сторону Ростова.

«Василий Голубев поручил сразу после сдачи 16-километровой дороги к аэропорту приступить к проектированию второй очереди, чтоб на всей ее протяженности до Ростова было четыре полосы», — рассказали в пресс-службе главы региона. Параллельно также продолжатся работы на северном обходе в таганрогском направлении. Завершить эти дорожные объекты планируется в 2019 году.