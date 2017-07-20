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14:06 (мск), источник: Городской репортер

Подъездные дороги к аэропорту Платов сдадут раньше срока

Дорожники обещают закончить подъезды к новому аэропорту Платов в Ростовской области немного раньше срока — в октябре этого года. Сегодня, 20 июля, губернатор региона Василий Голубев провел объезд строящихся дорог.

Источник: Городской репортер

Напомним, к новому аэропорту будут вести две дороги — со стороны северного объезда Ростова и от федеральной трассы М4. На сегодня готовность 16-километровой дороги от северного обхода составляет 60−70%, подъезд от федеральной трассы готов на 95%. Как отметил Василий Голубев, становится актуальной задача по расширению до четырех полос всей 16-километровой дороги от Ростова к аэропорту, а также строительство развязки на пересечении северного обхода с трассой на Таганрог. Сейчас четырехполосное движение предусмотрено на участке длиной 3,5 км от аэропорта в сторону Ростова.

«Василий Голубев поручил сразу после сдачи 16-километровой дороги к аэропорту приступить к проектированию второй очереди, чтоб на всей ее протяженности до Ростова было четыре полосы», — рассказали в пресс-службе главы региона. Параллельно также продолжатся работы на северном обходе в таганрогском направлении. Завершить эти дорожные объекты планируется в 2019 году.

«Таким образом, и таганрожцы, и жители западной части Ростова смогут достаточно удобно добираться до аэропорта. Эта дорога обеспечит не только подъезд к “Платову”, но и возможность проехать из северной части области в северную часть Ростова, и в Таганрог, минуя въезд в Ростов со стороны Новочеркасского шоссе», — отметил Василий Голубев.

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