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14:31 (мск), источник: dostup1.ru

Каждый южноуралец съел в 2016 году, в среднем, 40 кг хлеба и булочек

Употребление хлебобулочных изделий увеличилось на 800 граммов по сравнению с предыдущим годом.

Эксперты подсчитали, что жители Челябинской области в 2016 году съели, в среднем, 40 кг хлеба и хлебобулочных изделий на душу населения — причем потребление данной продукции увеличилось на 800 граммов на человека по сравнению с 2015 годом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Данные о производстве хлеба и хлебобулочных изделий озвучила начальник отдела статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств Челябинскстата Валентина Семилетова. «В 2016 году в Челябинской области произведено 127,4 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 8 тыс. тонн меньше чем в 2015 году. Тенденция сокращения производства данной продукции продолжается в 2017 году — за полгода произведено 57 тыс. тонн, что на 7% меньше чем за аналогичный период времени прошлого периода. В среднем, на жителя области произведено 364 кг хлебобулочной продукции», — рассказала Семилетова.

Также были озвучены данные о потреблении хлеба в Челябинской области. В 2016 году каждый житель региона съел хлеба и хлебобулочных изделий, в среднем, 40 кг. Отметим, что затраты на покупку данной продукции стоят на третьем месте после мяса и молочной продукции. На ее долю приходится 17,4% всех продовольственных трат.

Набольшим спросом пользуется пшеничный хлеб — 25,8 кг в год, 9,7 кг ржаного хлеба, 4,3 кг хлебобулочных изделий. При этом 20% населения с наименьшими доходами съели в 2016 году, в среднем по 38,7 кг хлеба на брата, что на 1,2 кг больше, чем потребление среди наиболее обеспеченного населения, которое ест меньше пшеничного (на 7,4 кг) и больше ржаного (на 3,2 кг) и булочек (на 3 кг), чем бедные. Традиционно в сельской местности хлеба едят больше чем в городе — среднедушевое потребление этих продуктов на селе составило 66 кг.

В Челябинской области за последние два года самый низкий уровень потребления хлеба в УрФО. Эксперты отмечают, что с заметно стабильное сокращение потребления хлеба с 2009 года, при этом в кризисные годы, этот показатель возрастает.

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